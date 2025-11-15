Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iñaki Galarza (Café Irun), Estitxu Urtizberea (vicepresidenta de Bidasoa activa) y Nuria Alzaga (presidenta de Bidasoa Activa) y Lorena Sánchez (Hotel Jauregui). MORONDO

Irun

El sector servicios se aplica en el cálculo de su huella de carbono

De la mano de Bidasoa Activa, seis nuevas empresas han dado el paso de certificarse en el Miteco y plantear cómo reducir sus emisiones

I. M.

IRUN.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:17

Comenta

El descenso progresivo que se está produciendo en el sector residencial local no está encontrando una réplica en el sector servicios, ni mucho menos, en el industrial. Es cierto que los factores de análisis para interpretar los datos en las empresas a los que hay acceso son menos y más complicados de contextualizar. Pero los números absolutos acaban reflejando que frente a la reducción del consumo energético superior al 35% en los hogares, para el mismo periodo 2007-2023 el sector servicios ha registrado una caída del 2%, teniendo en cuenta, igualmente, el gasto eléctrico, de gas natural, GLP y gasoil, que eso sí, al igual que en el residencial, aquí también prácticamente ha desaparecido de la ecuación. En la industria, la caída ha sido de un 6%.

«Cada día estamos tomando decisiones en casa cuando apostamos por un frigorífico AAA+ o aislamos la fachada, pero somos conscientes de que trasladar eso a nuestras empresas, a nuestros negocios, supone aún un sobreesfuerzo más, una complicación más en un momento en el que desde las administraciones estamos exigiendo muchas cosas al tejido económico», reconocía esta semana Nuria Alzaga, presidenta de Bidasoa Activa. Lo dijo, precisamente, en el contexto de la presentación del resultado de un programa de la agencia de Desarrollo para acompañar a seis empresas del sector turístico hostelero en el cálculo de su Huella de Carbono. «A las empresas que vais dando pasos, que hacéis la apuesta, sólo nos queda daros las gracias y deciros que estamos para escuchar lo que necesitáis e intentar seguir ayudando». La vicepresidenta, Estitxu Urtizberea, admitió incluso que «a veces habéis ido por delante de nosotros y eso también es algo por lo que felicitar a nuestro tejido empresarial».

En esa avanzadilla cabría colocar al Café Irun, que junto con Hotel Jauregui, Hotel Aitana, Pensión Europa, Hotel Obispo y Ola Sagardotegia ha sido una de las empresas participantes en este programa comarcal para apoyar el cálculo de emisiones. «En Café Irun en realidad empezamos en el año 2020 a tomar algunas decisiones que en ese momento, si digo la verdad, otros compañeros del sector veían como una locura», explicó Iñaki Galarza.

En el periodo en el que el ahorro en los hogares de Irun es del 35%, en la industria es del 6% y en el sector servicios, del 2%

Tras pasar por el programa de Bidasoa Activa, con el trabajo realizado ahora con la consultora energética Ados, Café Irun tiene, como las otras cinco empresas, no sólo un cálculo que le va a permitir la inscripción el registro del Miteco, sino «una hoja de ruta, un plan de medidas a corto y medio plazo para buscar el ahorro de emisiones hasta 2030», explicó Ane Etxaniz, de Ados. «Es personalizado, con medidas e impactos diferentes para cada empresa, pero el ahorro medio estimado es del 25%». Un dato que sí va en consonancia con los progresos que se buscan de cara a garantizar la sostenibilidad climática y, al mismo tiempo, por lo que supone de ahorro también en las facturas, la competitividad empresarial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  6. 6

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  9. 9 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  10. 10 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El sector servicios se aplica en el cálculo de su huella de carbono

El sector servicios se aplica en el cálculo de su huella de carbono