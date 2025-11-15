El sector servicios se aplica en el cálculo de su huella de carbono

I. M. IRUN. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:17 Comenta Compartir

El descenso progresivo que se está produciendo en el sector residencial local no está encontrando una réplica en el sector servicios, ni mucho menos, en el industrial. Es cierto que los factores de análisis para interpretar los datos en las empresas a los que hay acceso son menos y más complicados de contextualizar. Pero los números absolutos acaban reflejando que frente a la reducción del consumo energético superior al 35% en los hogares, para el mismo periodo 2007-2023 el sector servicios ha registrado una caída del 2%, teniendo en cuenta, igualmente, el gasto eléctrico, de gas natural, GLP y gasoil, que eso sí, al igual que en el residencial, aquí también prácticamente ha desaparecido de la ecuación. En la industria, la caída ha sido de un 6%.

«Cada día estamos tomando decisiones en casa cuando apostamos por un frigorífico AAA+ o aislamos la fachada, pero somos conscientes de que trasladar eso a nuestras empresas, a nuestros negocios, supone aún un sobreesfuerzo más, una complicación más en un momento en el que desde las administraciones estamos exigiendo muchas cosas al tejido económico», reconocía esta semana Nuria Alzaga, presidenta de Bidasoa Activa. Lo dijo, precisamente, en el contexto de la presentación del resultado de un programa de la agencia de Desarrollo para acompañar a seis empresas del sector turístico hostelero en el cálculo de su Huella de Carbono. «A las empresas que vais dando pasos, que hacéis la apuesta, sólo nos queda daros las gracias y deciros que estamos para escuchar lo que necesitáis e intentar seguir ayudando». La vicepresidenta, Estitxu Urtizberea, admitió incluso que «a veces habéis ido por delante de nosotros y eso también es algo por lo que felicitar a nuestro tejido empresarial».

En esa avanzadilla cabría colocar al Café Irun, que junto con Hotel Jauregui, Hotel Aitana, Pensión Europa, Hotel Obispo y Ola Sagardotegia ha sido una de las empresas participantes en este programa comarcal para apoyar el cálculo de emisiones. «En Café Irun en realidad empezamos en el año 2020 a tomar algunas decisiones que en ese momento, si digo la verdad, otros compañeros del sector veían como una locura», explicó Iñaki Galarza.

Tras pasar por el programa de Bidasoa Activa, con el trabajo realizado ahora con la consultora energética Ados, Café Irun tiene, como las otras cinco empresas, no sólo un cálculo que le va a permitir la inscripción el registro del Miteco, sino «una hoja de ruta, un plan de medidas a corto y medio plazo para buscar el ahorro de emisiones hasta 2030», explicó Ane Etxaniz, de Ados. «Es personalizado, con medidas e impactos diferentes para cada empresa, pero el ahorro medio estimado es del 25%». Un dato que sí va en consonancia con los progresos que se buscan de cara a garantizar la sostenibilidad climática y, al mismo tiempo, por lo que supone de ahorro también en las facturas, la competitividad empresarial.