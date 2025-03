Santiagotarrak-BM volvió con sensación agridulce de su segundo Támesis

Iñigo Aristizabal IRUN. Martes, 11 de marzo 2025, 20:06 Comenta Compartir

El ocho con timonel femenino de Santiagotarrak-BM participó por segunda vez en el Támesis, como antes había hecho el de Hondarribia y también los botes masculinos de los dos clubes.

Tras el positivo debut del año pasado, con el puesto 42 y la victoria en la clasificación de extranjeros en 'Women's Eight Head of the River Race', a la expedición irundarra le supo a poco el puesto 77 y tercero en foráneos, tras los botes de Cork y University of Dublin. El equipo estuvo compuesto por Ane Calvo, Ainhoa Zapirain, Jessica Berra, Aitzpea Gonzalez, Maitane Zapirain, Irati Laguardia, Amaiur Etxeberria y la debutante Elaia Sáez, con Aitor Olazabal como timonel y Ana Collazos suplente.

El entrenador Iñaki Peña recuerda que «fuimos con intención de repetir o mejorar resultado, o al menos ganar en la categoría de extranjeros. Pensábamos que éramos un poco más rápidas pero las cosas no salieron como hubiéramos querido».

Paradójicamente, el buen resultado del año pasado pudo jugar en contra. «En 2024 salimos en el puesto 88 y éste en el 42, en la primera división. Y ahí el nivel era muy grande. A mitad de regata, los dos barcos que venían detrás nuestro se nos juntaron mucho, la tripulación se despistó un poco y ya las sensaciones no volvieron a ser las mismas. Además, en la segunda parte del recorrido se levantó viento en contra. El esfuerzo fue mayor que el año pasado, pero el resultado, peor».

Sensaciones no tan buenas

Al acabar la regata, con sabor agridulce, la reflexión era que «no le habíamos hecho navegar al barco como el año pasado. Así como del entrenamiento del viernes salieron muy contentas, en la regata del sábado las sensaciones no fueron tan buenas».

En la sección de banco móvil de Santiagotarrak tienen dos lecturas sobre su actuación en esta regata. «Por un lado somos conscientes de que había el doble de botes que el año pasado y mucho más nivel, al entrar en juego deportistas olímpicas. En ese sentido se puede entender perder posiciones. Pero, por otro lado, todos los deportistas quieren mejorar y esta vez no lo conseguimos».

No obstante, tanto remeras como entrenador y acompañantes disfrutaron de una gran experiencia. «Es un espectáculo. 324 botes, eso son casi 3.000 personas en el agua, y muchísimos espectadores a lo largo del recorrido», que es el mismo que se aborda en la mítica regata Oxford-Cambridge. Y, al disputarse esta vez la regata por la mañana, «por la tarde pudimos hacer turismo por los situos típicos de Londres».

El siguiente compromiso para el ocho con timonel irundarra será en la 'XX Regata internacional de Orio' y después llegará el Campeonato de España. Y queda un año para la siguiente 'Women's Eight Head of the River Race', pero Santiagotarrak-BM ya piensa en volver a Londres.