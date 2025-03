Santiagotarrak-BM repite mañana en la regata de 8+ femenina en el río Támesis Las irundarras lograron el puesto 42 el año pasado, siendo la mejor tripulación no británica

El remo bidasotarra tiene diversas experiencias con el río Támesis. Varios años acudieron allí los ocho con timonel masculinos de Hondarribia Arraun Elkartea y de Santiagotarrak-BM y el año pasado se estrenó el bote femenino del club irundarra en 'Women's Eight Head of the River Race'. La experiencia fue muy positiva y el club irundarra la repetirá este fin de semana.

324 tripulaciones participarán en esta regata londinense, que arrancará mañana a las 11.00 y presenta un recorrido de poco más de cuatro millas, 6,8 kilometros, desde el puente de Chiswick hasta Putney, en sentido contrario a la famosa regata Oxford-Cambridge.

Regata 'Women's Eight Head of the River Race', este sábado en el Támesis. 324 embarcaciones sobre cuatro millas desde Chiswick hasta Putney.

Tripulación Ane Calvo, Ainhoa Zapirain, Jessica Berra, Aitzpea Gonzalez, Maitane Zapirain, Irati Laguardia, Amaiur Etxeberria, Elaia Sáez y Ana Collazos, con Aitor Olazabal como timonel.

Iñaki Peña, entrenador de banco móvil de Santiagotarrak-BM, recuerda que «fue una experiencia muy bonita y estamos con ganas de repetirla». No cualquiera puede participar en esta regata. «Tienes que presentar el historial de las remeras, acreditar una experiencia. La primera vez fue una tarea complicada pero pasamos el corte y ahora ha sido más fácil, además con el buen resultado del año pasado». Y es que Santiagotarrak-BM adornó su debut en esta regata con el puesto 42, siendo el primer bote no británico.

Repiten todas menos una

La tripulación roja será prácticamente la misma que el año pasado, debutando únicamente Elaia Sáez. El equipo lo completan Ane Calvo, Ainhoa Zapirain, Jessica Berra, Aitzpea Gonzalez, Maitane Zapirain, Irati Laguardia, Amaiur Etxeberria y Ana Collazos, con Aitor Olazabal como timonel. «Es una mezcla de juventud y veteranía y será la propia regata la que nos coloque en nuestro lugar. No deja de ser una regata en la que intervienen muchos factores externos a los que no estamos acostumbradas como el gran número de embarcaciones, adelantamientos, la excesiva corriente del recorrido... en la que cualquier despiste se traduce en un valioso tiempo. Pero estamos ilusionadas y con ganas de exigirnos al máximo».

El objetivo de mejorar ese resultado no será fácil porque «seguramente este año el nivel de la regata será mayor. Al ser año post-olímpico participarán muchas remeras que no lo hicieron el año pasado por estar concentradas». Por otro lado, «la participación será mayor. En nuestra primera vez había riesgo de corriente extrema, casi se suspendió la regata y al final competimos la mitad, 160 embarcaciones. Ahora seremos 324 y creo que dentro de las 100 primeras el nivel será mayor».

No es fácil montar un ocho con timonel femenino y la prueba es que el de Santiagotarrak-BM es el único a nivel de Euskadi. «Hemos participado en dos regatas, pero sin rivales. El descenso del Bidasoa y una prueba de la Liga Guipuzcoana en Legutio. No tenemos referencias».

En cuanto a la logística, de nuevo ha sido de gran ayuda Borja Portos, «que remó muchos años en Santiagotarrak y vive en Londres. Él es quien ha contactado con un club local, al que alquilamos el bote, el mismo que el año pasado. Repetimos todo igual que en 2024». Mismo barco, misma tripulación, mismo viaje y esperemos que mismo o mejor resultado.

Rifas para conseguir ingresos

Como parte de los esfuerzos para cubrir los gastos de esta aventura (viaje, alojamiento, alquiler de material...) además de haber llevado una txozna de Santo Tomás, la sección ha puesto en macrha unas rifas que sortean una comida o cena para dos personas en el restaurante Félix Manso.

La Sociedad Deportiva Santiagotarrak ve en esta regata «una oportunidad no sólo para competir a nivel internacional, sino también para impulsar y dar a conocer el remo olímpico femenino en la comarca». El club anima «a todas las jóvenes bidasotarras, así como a cualquier colaborador interesado, a acercarse y unirse a la emocionante comunidad deportiva que estamos construyendo».