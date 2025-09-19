Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Después de más de tres décadas trabajando en Santiagotarrak, Adrián Santa Cruz se jubila, aunque promete seguir paleando en el Bidasoa. F. DE LA HERA

Bidasoan

«Santiagotarrak es mi pasión, nunca fue solo un puesto de trabajo»

Más de 150 personas se reúnen este sábado en la Sidrería Ola para rendirle homenaje porque cuelga la caja de herramientas, pero no la palaAdrián Santa Cruz Piragüista de aguas bravas y encargado de las instalaciones

Toño Puerta

Bidasoan

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15

Uno se puede jubilar de un trabajo, pero nunca de una pasión. Esta te acompaña siempre, porque ni siquiera la eliges, te elige ella a ... ti. Por eso Adrián Santa Cruz, después de casi medio siglo ligado a Santiagotarrak, los últimos treinta y cinco años como responsable de sus instalaciones, abandona esta vinculación laboral porque cumple los 65. Pero eso es todo lo que deja. De lo demás –el club de su alma, la piragua, los amigos, los recuerdos– no abdicará jamás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  2. 2 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  3. 3 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  4. 4 Robert Treviño lleva a los tribunales a la Euskadiko Orkestra por su despido
  5. 5

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Osakidetza incorpora a 27 médicos de familia y 4 pediatras de difícil cobertura en Gipuzkoa
  8. 8 Muere el exdirector médico del Hospital Universitario de Navarra en un accidente de montaña en Riaño (León)
  9. 9

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  10. 10 Fallece la arrasatearra Idoia Herrarte en un accidente de bicicleta en Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Santiagotarrak es mi pasión, nunca fue solo un puesto de trabajo»

«Santiagotarrak es mi pasión, nunca fue solo un puesto de trabajo»