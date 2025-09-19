«Santiagotarrak es mi pasión, nunca fue solo un puesto de trabajo»

Uno se puede jubilar de un trabajo, pero nunca de una pasión. Esta te acompaña siempre, porque ni siquiera la eliges, te elige ella a ... ti. Por eso Adrián Santa Cruz, después de casi medio siglo ligado a Santiagotarrak, los últimos treinta y cinco años como responsable de sus instalaciones, abandona esta vinculación laboral porque cumple los 65. Pero eso es todo lo que deja. De lo demás –el club de su alma, la piragua, los amigos, los recuerdos– no abdicará jamás.

–Como empezaste tarde en las aguas bravas, tu primera competición fue ya como senior en Sauveterre y creo que todavía hay un piragüista francés buscándote desde entonces.

–No me lo recuerdes. Yo aún no tenía técnica. En slalom salen los palistas cada minuto y hay una regla sagrada: cuando alguien te alcanza, hay que dejarle pasar. Pero yo no la conocía y Musku (Javier Martínez), que era el jefe de equipo, no me la contó. Un francés –no me acuerdo quién, pero de talla internacional– me cogió, pero como yo era un eléctrico, a hostia limpia con él para que no me adelantara. Se armó un buen lío y Musku tuvo que pedir disculpas a todo el mundo por mi ignorancia.

–No era la primera reprimenda que te ganabas en el club por osado.

–Empecé en banco móvil, creo recordar que a los 16 años. Estuve algo más de una temporada en esa sección, me cansé y me puse a probar la 'txusko'. Así llamábamos a una reliquia que era una especie de híbrido entre piragua de pista y de aguas bravas. No tenía timón. Me gustó y hasta aprendí a hacer esquimotaje con ella. Un día me fui solo y sin chaleco hasta Endarlaza. Eso estaba prohibidísimo para un novato como yo. A la vuelta, me cayó una merecida bronca por imprudente.

–Pero progresaste rápido y explotaste en 1983.

–Ese año quedé campeón de España individual de slalom en La Seu d'Urgell y saqué otros dos oros con las patrullas de slalom y de descenso.

–Pero todavía faltaba otro título estatal, que trajo como premio el único Mundial que has disputado.

–Volví a ganar el campeonato en 1987 y ese año disputé también el Mundial en Bourg St. Maurice. Un jovencísimo Xabier Etxaniz, del Atlético San Sebastián, y yo fuimos los seleccionados en slalom masculino. Era otra época. No había concentraciones, no teníamos entrenadores ni equipamiento. Se puede decir que éramos autodidactas. No anduve todo lo que podía haber andado. Bajaba el río con mucha agua, me volqué en entrenamientos, me golpeé en una pierna y tuve que ir al hospital. Aun y todo competí.

–Y pocos años después renovaste tu fichaje por Santiagotarrak, pero para otro cometido.

–A principios de los 90, siendo Juan Luis Serrano presidente, me propuso hacerme cargo del mantenimiento de las instalaciones. Dejé la Ferretería Irunesa, en la que trabajaba, y acepté. Durante unos años, a media jornada y desde que me casé, en el 99, a jornada completa.

–Desde entonces, no tuviste tiempo de aburrirte.

–Han sido años muy intensos en los que hice de todo. Para mi trabajo no hacía falta ser ingeniero, pero sí ingenioso. Pero esto nunca fue solo un empleo. Santiagotarrak es mi pasión.

–No paraste ni durante la pandemia.

–Tenía permiso especial. La policía ya ni me preguntaba cuando me veía por la calle camino del pabellón. Me deprimía trabajar sin el bullicio de tanta gente que a diario desfila por nuestras instalaciones.

–Hasta coqueteaste con el cine.

–Estaban rodando un documental sobre la Red Comète, que en la Segunda Guerra Mundial se dedicaba a repatriar a aviadores ingleses derribados en suelo francés bajo el dominio nazi. Los cruzaban por el Bidasoa, a la altura de San Miguel, que es donde nosotros entrenamos aguas bravas. Necesitaban extras para rodar en pleno marzo una escena en la que la Guardia Civil sorprendía a los fugitivos, el agua llegaba al pecho y estaba muy fría. Me llamaron para conseguir extras y recluté a un grupo de palistas de aguas bravas. Nos vistieron con ropa de la época y neoprenos por debajo. Vivimos una experiencia muy divertida.

–Tu procedencia de las aguas bravas, ¿hace que sea la niña de tus ojos en el club?

–En absoluto. He estado al servicio de todas las secciones y pueden dar fe todos los que han pasado en este tiempo por el club. Siempre he dicho que, si hubiera un incendio, lo primero que trataría de rescatar sería el 'ocho' y el 'cuatro' de banco móvil y el K-4 de pista, porque son las embarcaciones más caras. Y mira que según el último inventario pasamos de las 650 contando las de abonados particulares.

–¿Qué vas hacer ahora con tanto tiempo libre?

–Nunca he dejado de practicar deporte. Salgo una vez por semana en piragua, hago monte, algo de bici y también me gusta el esquí, el de fondo y el alpino, aunque este es muy caro. Con el de fondo, tienes mucho contacto con la naturaleza. Ahora, con tiempo libre, mi idea es practicar un poco más el piragüismo, navegar por la costa entre las calas y volver a hacer descensos de ríos, que mi amigo Mon Urtizberea ya me está tentando. La edad tampoco perdona. No tengo ni los reflejos ni la fuerza de la juventud, pero a mis años usamos piraguas de plástico más grandes, no de competición, con las que no tienes tanto riesgo de volcar ni de que te pille un rulo. También quiero aprender a cocinar.