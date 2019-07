Santiagotarrak, hacia los Juegos Olímpicos Ander Elosegi, Klara Olazabal y Joan Crespo, en el canal olímpico de Londres. Ander Elosegi, Joan Crespo y Klara Olazabal están inmersos en el proceso de selección | El futuro de los tres se aclarará en el Mundial que tendrá lugar a finales de septiembre en La Seu d'Urgell I.A. IRUN. Jueves, 4 julio 2019, 00:15

Tres integrantes de la Sociedad Deportiva Santiagotarrak están inmersos en la carrera hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. Sería la cuarta participación para Ander Elosegi y primera de Joan Crespo y Klara Olazabal.

El proceso de selección culminará en el Mundial que a finales de septiembre se celebrará en La Seu d'Urgell. Allí se repartirán los billetes olímpicos y nuestros protagonistas u otros integrantes de la selección española deberán conseguirlos. Después llegará la decisión de para quién son esos billetes y en eso influirán los resultados de toda la temporada. Concretamente, de los conseguidos en el propio Mundial, en el Europeo y en tres pruebas de la Copa del Mundo (Londres, Bratislava y Leipzig), pudiendo descartar los dos peores resultados de estas cinco competiciones.

Elosegi, motivado

Ya se han disputado Europeo y dos de las tres pruebas de la Copa del Mundo y en ellas Ander Elosegi ha sido séptimo, decimotercero y decimonoveno.

Sobre el Europeo, recuerda Elosegi que «al ser la primera prueba servía un poco para ver dónde estaba cada uno. Séptimo es un buen resultado y en las siguientes pruebas, aunque también me sentía bien, no conseguí entrar en las finales. En Londres no lo hice mal pero pagué unos pequeños fallos y en Bratislava sí que me hice un lío en una maniobra y me costó más».

Elosegi es optimista porque aprecia que «sin bajar super bien estoy cerca de finales, así que si lo hago bien podré entrar en esas finales. No hay que desesperar».

En la modalidad de C-1 tiene una puntuación mejor que su máximo competidor pero todo está por decidir. «La clave será el Mundial y allí tendremos que hacerlo muy bien para conseguir el billete olímpico. Que se celebre en La Seu es una ventaja, creo que uno de los dos sacará el billete».

Crespo, sin presión

En K-1 el objetivo parece más complicado, tanto a nivel general como particular para Joan Crespo, porque la competencia es mucho mayor.

El donostiarra también tiene la mirada puesta en los Juegos Olímpicos pero «me he quitado presión. Cuando era más joven tenía más ganas, casi obsesión, pero ahora me lo tomo con más tranquilidad y si sale bien, bien, y si no, no pasa nada».

Crespo fue duodécimo en el Europeo. «Era la primera vez que entraba en una final de un Europeo -en K-1 son 15 barcos en lugar de 10-, no sé por qué es una competición que se me suele cruzar». Y después firmó el mismo puesto, el 23º, en las dos pruebas de la Copa del Mundo. «Me tengo que conformar con el puesto de Londres, pero en Bratislava me dio pena porque es un canal en el que suelo estar a gusto».

Después de tres pruebas, el segoviano Dadid Llorente cuenta con una ligera ventaja, pero está todo en el aire y Crespo confía en poder sacar beneficio de su conocimiento del canal de La Seu, donde vive desde hace años».

Olazabal tiene tiempo

Con 20 años, Klara Olazabal siente que tiene tiempo para ir a unos Juegos Olímpicos sin que necesariamente tengan que ser los proximos. «No quiero pensar mucho en eso, aunque hasta ahora voy bien».

Fue duodécima en el Europeo y novena y decimonovena en las pruebas de Copa del Mundo. «Este año estoy compitiendo a gusto. Y además veo que haciéndolo bien estoy en el top-15 o cerca. Pero hay errores que me han dejado fuera de las finales».

También tiene dura competencia en la catalana Nuria Vilarrubla, que fue plata en el Europeo y dos veces segunda. «En los últimos años veo que me estoy acercando a ella, pero por ahora tiene ventaja. Si en las pruebas que quedan ella lo hace mejor que yo, estaré contenta si he hecho bien mi trabajo».

Olazabal participa desde hoy en el Europeo sub23 y júnior en Liptovsky Mikulas (Eslovaquia), donde quiere ir «paso a paso. El objetivo es entrar en alguna final -compite también en K-1- e incluso buscar una medalla», aunque advierte que no se puede hacer una regla de tres entre sus resultados sénior y los de sub23. «Es una categoría muy joven y casi todas las mejores de sénior están también aquí».

También están en el Europeo su compañero de club Oier Rodríguez y como entrenador con la selección española está Ekhi Díez y con la irlandesa, Ander Díez. Tras el Europeo, a mediados de julio afrontarán el Mundial de las categorías.