Santano no descarta llevar Lapice y Emigración a un pleno extraordinario antes de fin de año I. M. IRUN. Sábado, 27 octubre 2018, 01:00

Las manos alzadas de los ediles socialistas a la hora de aprobar el dictamen final no fueron una sorpresa total, pero sí un tanto chocantes después de haber escuchado el profundo argumentario de sus ediles y del propio alcalde, José Antonio Santano, sobre la inconsistencia de muchas de las enmiendas de adición y, sobre todo, contra las que eliminaban la reurbanización de la calle Lapice y la rehabilitación del edificio de Emigración.

Fueron debates largos y al Gobierno no le bastó el argumentario de SPI, PNV y Bildu que, para Lapice, dijeron que convenía esperar y ver si las pistas de Plaiaundi pueden ubicarse en Txenperenea, porque las obras para construirlas podrían requerir usar la calle; para Emigración, que aunque se dice que es inminente, la cesión del Estado no se ha producido.

Páez contrargumentó que si no hay instalaciones deportivas, «habrá viviendas y otros equipamientos, no cambia nada. En cualquier caso, camiones de tres ejes no podrán ir por la calle Lapice, que tiene 3,5 metros de ancho. Se buscarán otras alternativas», defendió el delegado, que alegaba el compromiso con los vecinos para una obra largamente esperada y «necesaria, sobre todo en el subsuelo: saneamiento y pluviales». Para Emigración, pidió margen para poder actuar «en cuanto se produzca la cesión. Es una cuestión de seguridad para el barrio y los trabajadores de Lanbide». Si la cesión no llegara en 2018, «el dinero iría a remanente».

El PNV valoró que «desde la oposición hemos conseguido que el PSE vote a favor de nuestra propuesta»

SPI, PNV y Bildu mantuvieron el no, aunque dejando claro su compromiso de habilitar partidas para ambos proyectos «en los presupuestos de 2019, que están muy próximos ya». Tras el pleno, Páez mostró su preocupación sobre esto porque «esas cuentas van a llevar incrementos en Personal y contratos por servicios» y recordó que, además, hay ya partidas plurianuales comprometidas por más de 2 millones. Ayer se sumaron otros dos y, por la vía de la promesa política, SPI, PNV Y Bildu añadieron 1,3 millones y anunciaron la intención de incorporar partidas en capítulos diferentes al de inversiones.

«Aún tenemos remanente este año», dijo Santano tras la sesión, «por lo que no descartamos traer ambos asuntos de nuevo, a un pleno extraordinaria antes de fin de año, con los argumentos que hemos defendido y con los que puedan ir sumándose», como el informe sobre la posible instalación de las pistas deportivas en el entorno de Lapice o la cesión de Emigración si se produjera. Al margen de eso, destacó que esta modificación «incorpora proyectos importantes como completar el vial de Gazteluzahar, mejorar el parque de El Pinar, realizar un Plan Estratégico de Comercio, el estudio de la reforma del mercado de abastos...»

El PNV ve «cambios en el PSE»

Por su parte, en su valoración del pleno, el PNV incidió en que «aunque el PSE amenazaba con no renunciar a varias de sus partidas, hemos conseguido que voten a favor de nuestra propuesta. El resultado nos alegra y supone un gran cambio en el estilo de gobierno del PSE, pero nos sorprende que hayan renunciado a sus líneas rojas» de Lapice y Emigración, señalaron.