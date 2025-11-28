Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Luca Sangalli en el Stadium Gal tras el entrenamiento de hoy.
Real Unión

Luca Sangalli: «Tengo ganas de aportar todo lo que pueda al Real Unión»

El centrocampista donostiarra podría debutar este sábado contra el Utebo (Gal, 18.00 horas). Su entrenador, Ramsés Gil valora que «lleva dos meses entrenando con nosotros y es un futbolista con unas condiciones de categoría superior»

Iñigo Morondo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

El Real Unión recibe este sábado a las 18.00 horas en el Stadium Gal al líder del grupo, el Utebo, y lo hace con ... la posibilidad de ver debutar en sus filas a Luca Sangalli. El jugador donostiarra llevaba desde septiembre ejercitándose con el club txuribeltz y tras confirmar su incorporación a la plantilla este jueves, su licencia federativa ya está disponible.

