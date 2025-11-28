Luca Sangalli: «Tengo ganas de aportar todo lo que pueda al Real Unión»

El Real Unión recibe este sábado a las 18.00 horas en el Stadium Gal al líder del grupo, el Utebo, y lo hace con ... la posibilidad de ver debutar en sus filas a Luca Sangalli. El jugador donostiarra llevaba desde septiembre ejercitándose con el club txuribeltz y tras confirmar su incorporación a la plantilla este jueves, su licencia federativa ya está disponible.

El papeleo era el principal obstáculo para su debut a la primera ocasión ya que el entrenador del Real Unión, Ramsés Gil, ha asegurado en su comparecencia previa que si el proceso burocrático lo permitía, «deportivamente, desde luego que contamos con él. Lleva algo más de dos meses entrenando con nosotros, siendo uno más. Ya nos ha hecho mejor equipo en este tiempo, trabajando cada día, y al final tenemos la suerte de que haya decidido quedarse. Es de agradecer su esfuerzo y su decisión», ha valorado el técnico. No tiene dudas sobre lo positiva que es su incorporación: «Somos mejor equipo con Luca Sangalli que sin él. Es un futbolista con unas condiciones de categoría superior que llega aquí en la que para mí es la mejor edad de un futbolista, 30 años, cuando el cuerpo físicamente sigue en plenitud y a nivel de experiencia y de mentalidad estás en un momento sublime».

El futbolista también está con ganas de jugar con su nueva camiseta. «He estado dos meses entrenando con el equipo, he visto el potencial que hay, el nivel del grupo que hay, el nivel del cuerpo técnico y todo eso me ha hecho decidirme por quedarme e intentar aportar todo lo que pueda al Real Unión».

La trayectoria de Luca Sangalli, sus experiencias en el fútbol, serán, están siendo ya en el campo de entrenamiento, un valor a atesorar, pero su calidad futbolística podría ayudar a dar un salto de calidad al equipo txuribeltz. Él se define como «un jugador que se caracteriza por el trabajo, por el esfuerzo, por dejarlo todo en cada partido. Desde ahí, desde esa ética de trabajo, de darlo todo, de intentar estar en todos los detalles, de trabajar en la parte física, en la mental, en todos los aspectos del juego, desde ahí quiero ayudar, intentar aportar a los chicos jóvenes que hay en esta plantilla, más con el ejemplo que con la palabra».

Un rival de envergadura

Es más que probable que su debut se formalice este fin de semana, en el partido que medirá el sábado al equipo irundarra con el Utebo, líder del Grupo II de esta 2ª RFEF. «Es un equipo que está ahí por méritos propios», ha afirmado Ramsés Gil. «Lleva muchos años haciendo bien las cosas, jugando playoff y probablemente mereciendo estar en 1ª RFEF. Este año ha vuelto a confeccionar un buen bloque y lo está haciendo muy muy bien, ganando muchísimos partidos por méritos propios, porque juega muy bien al fútbol. Es de justicia que vayan primeros». Destaca que «su fase ofensiva es muy buena, con jugadores de mucho nivel. Muchos de ellos llevan unos años juntos, con el mismo entrenador y la dinámica es positiva y con la flecha para arriba se dan fases como en la que están ahora en la que generan peligro con mucha facilidad y hacen goles».

Efectivamente, jugadores como Diego Suárez (5 goles), Camilo Leiton, Jorge Adán, Álvaro Meseguer, Jorge Chanza o David Marín llevan cuatro o, en algunos casos, hasta cinco temporadas en el club, una circunstancia poco frecuente en estas categorías. También el técnico, Juan Carlos Beltrán, vive su quinto curso en el equipo zaragozano. El primero lo saldó con ascenso a 2ª RFEF y los tres siguientes con fases de ascenso a 1ª RFEF que no fructificaron. Su equipo llega a Gal con la vitola de máximo goleador del grupo.

Decía el entrenador unionista que medirse a este Utebo es «un reto atrayente, apasionante a nivel de fútbol, de aficionados, incluso parece que el tiempo va a ser bueno. Todo acompaña para que se vea un buen espectáculo».