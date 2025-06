Salud asegura que «estamos escuchando y atendiendo» el malestar en la comarca

El departamento de Salud se ha pronunciado tras la multitudinaria manifestación del sábado, en la que más de 10.000 personas protestaron por las ... últimas decisiones adoptadas por Osakidetza, especialmente en lo que se refiere a la atención pediátrica. «La expresión de la población el sábado fue muy clara», reconoce el departamento de Salud, que añade que «estamos escuchando y atendiendo el malestar que se está generando en la comarca del Bidasoa».

El departamento liderado por el consejero Alberto Martínez asegura que ha sido consciente «desde el primer momento de la legislatura» de que ésta «es una comarca que necesita fortalecer servicios». Han recordado que, de hecho, la OSI Bidasoa fue una de las primeras que visitó el consejero tras su nombramiento: «de ahí la definición del Plan Integral acordado con los alcaldes y con la participación y contraste de los profesionales».

Desde el Gobierno Vasco se ha querido reiterar «el compromiso sólido y decidido con la OSI Bidasoa». Aseguran que «no tendría sentido hacer la ampliación de unos quirófanos», obras que se están acometiendo en el comarcal, «si no fuera por la apuesta de futuro que se hace en el hospital; ni tendría sentido la inversión prevista de 50 millones si no fuera por el futuro que se le quiere dar a esta OSI». Han insistito en que «en todos los casos, sin excepción, Salud y Osakidetza trabajan conforme a criterios de seguridad y calidad en lo asistencial, y no se han establecido límites de recursos económicos de ningún tipo para tratar de buscar siempre la mejor de las soluciones».

Segunda plaza de psiquiatría

Esos criterios, «seguridad y calidad», son en base a los que se ha establecido «un nuevo modelo del servicio de pediatría». El departamento de Salud asegura que «estamos comprometidos con la mejor respuesta en salud para la comarca» en lo que se refiere a la atención a los menores. Lo cierto es que las urgencias pediátricas del Hospital Bidasoa se han suprimido y ahora se atienden en el Hospital Donostia, pero Osakidetza apunta al «fortalecimiento de horario en atención primaria en los tres ambulatorios de la comarca» e insiste en que es una decisión «fundamentada en datos y criterios de resultados en salud».

El departamento también se ha referido al servicio de psiquiatría infantojuvenil: la única plaza de esta especialidad que hasta ahora exisitía en la comarca se encuentra vacante desde marzo y las familias que precisan de este servicio están siendo derivadas a Donostia. Salud apunta a que se ha habilitado una segunda plaza de psiquiatría infantojuvenil en la comarca, «que será priorizada en la OPE de plazas de difícil cobertura, y para la que se han presentado 25 profesionales». A finales de este mes «se conocerá si dicha plaza será asumida por alguno de las y los profesionales presentados a esta convocatoria, ya que la decisión de ocuparla o no les corresponde exclusivamente a ellos».

El departamento de Salud, entre los compromisos adoptados con la comarca del Bidasoa, cita los «nuevos espacios e infraestructuras para acoger mayor y mejor actividad. El compromiso con una Atención Primaria de calidad» se reflejará «con dotaciones que estarán encaminadas, una vez que se puedan iniciar las tramitaciones correspondientes de elaboración de proyectos y licitaciones», y que se materializarán en el tercer ambulatorio de Oñaurre y el que sustituirá al actual Irun Centro, que se ubicará en el patio del Instituto Bidasoa. Asimismo, añaden que «Osakidetza quiere iniciar a la mayor brevedad las obras de acondicionamiento del local de la calle Alarde» al que se trasladarán algunos de los servicios que ahora se prestan en Irun Centro.

Salud insiste en que estos proyectos se enmarcan en «una apuesta con mucha potencia» para hacer de la OSI Bidasoa «un destino atractivo para los profesionales».