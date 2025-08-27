Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
La bailarina alavesa Zuriñe Benavente. DV

Irun

Este sábado con Zuriñe Benavente llega la danza a la plaza San Juan

La artista interpretará a las 20.00 un solo de baile basado en una de las piezas maestras del compositor francés Maurice Ravel

Bárbara Hossein

Irun

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:49

La bailarina gasteiztarra Zuriñe Benavente interpretará 'El bolero', la célebre obra del compositor francés Maurice Ravel. Una pieza orquestal basada en un crescendo repetitivo, con ... la que la artista deleitará a quienes asistan al espectáculo el sábado a las 20.00 horas en la plaza San Juan. Se trata de un evento organizado por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento, que tendrá como objetivo hacer disfrutar a los y las irundarras con esta representación de la bailarina y directora de la compañía Altraste. La obra será presentada como un viaje a las raíces de la danza, con el cuerpo y la música como protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  3. 3

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  4. 4 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  5. 5 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  6. 6 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  7. 7 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  8. 8

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  9. 9

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  10. 10 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Este sábado con Zuriñe Benavente llega la danza a la plaza San Juan

Este sábado con Zuriñe Benavente llega la danza a la plaza San Juan