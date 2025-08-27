Este sábado con Zuriñe Benavente llega la danza a la plaza San Juan

La bailarina gasteiztarra Zuriñe Benavente interpretará 'El bolero', la célebre obra del compositor francés Maurice Ravel. Una pieza orquestal basada en un crescendo repetitivo, con ... la que la artista deleitará a quienes asistan al espectáculo el sábado a las 20.00 horas en la plaza San Juan. Se trata de un evento organizado por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento, que tendrá como objetivo hacer disfrutar a los y las irundarras con esta representación de la bailarina y directora de la compañía Altraste. La obra será presentada como un viaje a las raíces de la danza, con el cuerpo y la música como protagonistas.

Benavente, que desde el año 2014 comenzó a desarrollar proyectos junto a Ignacio Monterrubio, trabaja en iniciativas que investigan y mezclan disciplinas como la danza, la música y la poesía. Ambos se encuentran siempre en continua búsqueda de nuevos espacios de intervención y diálogo con el público, con una mirada profunda dirigida hacia el momento presente. En su trayectoria artística destaca el deseo de conectar y trabajar con otros creadores, lo que le ha llevado a colaborar con performers de renombre internacional como Katie Duck, Mark Tompkins, Maria Scaroni, Jeremy Wade, Vera Mantero, Florence Augendre, Julyen Hamilton, Guillermo Weickert o Txubio Fernández de Jáuregui.

También ha compartido escena y proyectos con músicos como Garth Knox, John Edwards, Alfonso Gómez, Guillermo Lauzurica o Alfonso G. de la Torre, y con artistas plásticas como Txaro Arrazola e Inés Medina. Estas colaboraciones han enriquecido su lenguaje escénico y le han permitido explorar nuevas formas de expresión, siempre en búsqueda de un diálogo vivo entre disciplinas. Con esta misma filosofía llega ahora a la plaza San Juan, donde ofrecerá al público una experiencia compartida.