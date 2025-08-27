Este sábado con Zuriñe Benavente llega la danza a la plaza San Juan

IrunEste sábado con Zuriñe Benavente llega la danza a la plaza San Juan
La artista interpretará a las 20.00 un solo de baile basado en una de las piezas maestras del compositor francés Maurice Ravel
Bárbara Hossein
Irun
Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:49
La bailarina gasteiztarra Zuriñe Benavente interpretará 'El bolero', la célebre obra del compositor francés Maurice Ravel. Una pieza orquestal basada en un crescendo repetitivo, con ... la que la artista deleitará a quienes asistan al espectáculo el sábado a las 20.00 horas en la plaza San Juan. Se trata de un evento organizado por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento, que tendrá como objetivo hacer disfrutar a los y las irundarras con esta representación de la bailarina y directora de la compañía Altraste. La obra será presentada como un viaje a las raíces de la danza, con el cuerpo y la música como protagonistas.
Benavente, que desde el año 2014 comenzó a desarrollar proyectos junto a Ignacio Monterrubio, trabaja en iniciativas que investigan y mezclan disciplinas como la danza, la música y la poesía. Ambos se encuentran siempre en continua búsqueda de nuevos espacios de intervención y diálogo con el público, con una mirada profunda dirigida hacia el momento presente. En su trayectoria artística destaca el deseo de conectar y trabajar con otros creadores, lo que le ha llevado a colaborar con performers de renombre internacional como Katie Duck, Mark Tompkins, Maria Scaroni, Jeremy Wade, Vera Mantero, Florence Augendre, Julyen Hamilton, Guillermo Weickert o Txubio Fernández de Jáuregui.
También ha compartido escena y proyectos con músicos como Garth Knox, John Edwards, Alfonso Gómez, Guillermo Lauzurica o Alfonso G. de la Torre, y con artistas plásticas como Txaro Arrazola e Inés Medina. Estas colaboraciones han enriquecido su lenguaje escénico y le han permitido explorar nuevas formas de expresión, siempre en búsqueda de un diálogo vivo entre disciplinas. Con esta misma filosofía llega ahora a la plaza San Juan, donde ofrecerá al público una experiencia compartida.
