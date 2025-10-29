Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Rotunda condena ante el intento de asesinato sexista ocurrido en la ciudad el domingo

I. M.

IRUN.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:38

Una concentración convocada por la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento y las asociaciones que componen el Consejo de Igualdad (Argoiak, Arrats, Bidasoako Elkarte Feminista, Gaurko Andreak, Irungo Emakumeen Etxea, Txingudi Elkarte Feminista y Uxoa) mostró su rechazo en la tarde de ayer por el intento de homicidio sufrido el domingo por una vecina de la ciudad a manos de su expareja. El agresor fue detenido el mismo día por parte de la Ertzaintza tras haber sido retenido por vecinos de la víctima que acudieron en defensa de ella.

El Ayuntamiento publicó ayer por la mañana una declaración institucional unánime condenando los hechos. En ella, citaba que había activado «el protocolo de atención y coordinación interinstitucional en materia de violencia sexista con el fin de ofrecer la atención adecuada a la víctima».

La alcaldesa, Cristina Laborda, quiso, además, reconocer «a los vecinos y vecinas que no dudaron en ayudar a la víctima y evitaron un peor desenlace», destacó la primera edil, que les había trasladado ya personalmente su agradecimiento. «Este tipo de actitudes nos demuestran que una sociedad no cede y actúa ante este tipo de casos». También señaló que estos hechos, «nos recuerdan, desgraciadamente, que la violencia de género sigue presente».

