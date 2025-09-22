El Roca se desquita de la derrota en el estreno liguero con una goleada, 7-0, al Orioko

IrunEl Roca se desquita de la derrota en el estreno liguero con una goleada, 7-0, al Orioko
Tras inaugurar la temporada con una derrota contra el Anaitasuna en el reestreno de Alberto López como entrenador, el Real Unión B usó la segunda jornada liguera para voltear la dinámica por completo. Aprovechando la visita del recién ascendido Orioko (campeón en el Grupo 1 de Preferente el pasado año) el domingo al anexo del Stadium Gal, el Roca se dio un festín con un rotundo 7-0. Igor Capa abrió el marcador en el minuto 5 y dos penaltis, convertidos uno por Markel Mancisidor y el otro por Joaquín Señorans, encarrilaron el encuentro, sentenciado antes del descanso con un cuarto gol firmado por Ander Seara. En el segundo tiempo completaron la goleada Beñat Palenzuela, Asier Zabalo y el central Ander Fernández.
Alberto alineó a Odei Rodríguez, Pinillos, Elizetxea, Ander Fernández, Lucas Boulmot, Igor Capa, Mancisidor, Señorans, Zubiaguirre, Seara y Palenzuela. También jugaron Zabalo, Arrikarte, Fermín Corvo, Pape Diop y Legorburu.
La jornada que viene el Real Unión tendrá que desplazarse a Mutriku, donde el domingo, a partir de las 17.00 horas, se medirá al Mutriku FT, noveno el pasado curso.
