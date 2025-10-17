Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

El Roca defiende su liderato mañana en Gal y el Mariño Real Unión busca hoy ganar en Tolosa

I. M.

IRUN.

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:53

Comenta

El Real Unión Roca recibe mañana a las 17.30 en el anexo del Stadium Gal al Hernani CD. Los de Alberto López afrontan el choque desde la primera posición de la tabla clasificatoria y con el reto de dar continuidad a una gran racha que desde la jornada dos les permite contar los partidos victorias. Encadenar un quinto triunfo les garantizaría otra semana más en lo más alto y afianzaría lo que parece claramente una presentación de credenciales para luchar por el ascenso a 3ª RFEF

En esa categoría pero en el árbol del fútbol femenino, el Mariño Real Unión viaja hoy a Tolosa para medirse al cuadro local a partir de las 15.30 horas.

Las irundarras llegan a Usabal buscando mantener su buen juego y dejar atrás errores puntuales que les han llevado a un inicio de liga irregular con dos buenas victorias con goleadas a domicilio ante Real Sociedad C (1-5) y Oiartzun (3-5) y dos derrotas en casa, contra Alavés B (1-3) y Arratia (0-2), en las que, en realidad, no fueron inferiores.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El presunto homicida de Zarautz vuelve a comisaría tras una reconstrucción de casi cinco horas en el lugar del suceso
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  6. 6 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  7. 7

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  8. 8 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  9. 9 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  10. 10 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Roca defiende su liderato mañana en Gal y el Mariño Real Unión busca hoy ganar en Tolosa