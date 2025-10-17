El Roca defiende su liderato mañana en Gal y el Mariño Real Unión busca hoy ganar en Tolosa

I. M. IRUN. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:53 Comenta Compartir

El Real Unión Roca recibe mañana a las 17.30 en el anexo del Stadium Gal al Hernani CD. Los de Alberto López afrontan el choque desde la primera posición de la tabla clasificatoria y con el reto de dar continuidad a una gran racha que desde la jornada dos les permite contar los partidos victorias. Encadenar un quinto triunfo les garantizaría otra semana más en lo más alto y afianzaría lo que parece claramente una presentación de credenciales para luchar por el ascenso a 3ª RFEF

En esa categoría pero en el árbol del fútbol femenino, el Mariño Real Unión viaja hoy a Tolosa para medirse al cuadro local a partir de las 15.30 horas.

Las irundarras llegan a Usabal buscando mantener su buen juego y dejar atrás errores puntuales que les han llevado a un inicio de liga irregular con dos buenas victorias con goleadas a domicilio ante Real Sociedad C (1-5) y Oiartzun (3-5) y dos derrotas en casa, contra Alavés B (1-3) y Arratia (0-2), en las que, en realidad, no fueron inferiores.