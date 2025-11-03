Rivales directos en liga y duelos clave en Europa en el segundo tramo del curso

El gran parón de la temporada será el que venga con las navidades y la disputa del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, pero ... antes acabamos de pasar por el parón de los partidos de selecciones, que sirve para recapitular y también mirar lo que se viene hasta fin de año. Doce partidos oficiales disputados y doce por jugar en noviembre y diciembre.

La temporada empezó con la eliminatoria ante el ABC Braga y esas dos victorias, sumadas a otras cinco y al empate contra el Ademar, permitieron a los irundarras estar invictos hasta el 17 de octubre. La derrota ese día contra el Barça (33-31) y la del 22 de octubre en Artaleku ante el Flensburg-Handewitt (32-33) han sido las únicas de los bidasotarras en este primer tramo de la temporada, que se cerró con la victoria en la Euskal Kopa ante el Zarautz.

Disputados

(EL) Irudek Bidasoa-ABC Braga 35-26 V

(EL) ABC Braga-Irudek Bidasoa 24-30 V

Irudek Bidasoa-Ciudad Real 32-25 V

Puente Genil-Irudek Bidasoa 30-36 V

Irudek Bidasoa-Ademar 25-25 E

Nava-Irudek Bidasoa 30-35 V

Irudek Bidasoa-Huesca 32-24 V

(EL) Potaissa-Irudek Bidasoa 33-34 V

Barça-Irudek Bidasoa 33-31 D

(EL) Irudek Bidasoa-Flensburg 32-33 D

Irudek Bidasoa-Guadalajara 34-31 V

(Kopa) Irudek Bidasoa-Zarautz 37-27 V

Nueve victorias, un empate y dos derrotas

Próximos

Torrelavega-Irudek Bidasoa 8-XI, 18 30

(EL) Saint Raphael-Bidasoa 11-XI, 20 45

Irudek Bidasoa-Logroño 15-XI, 17 30

(EL) Bidasoa-Saint Raphael 18-XI, 20 45

Alicante-Irudek Bidasoa 22-XI, 17 30

(EL) Irudek Bidasoa-Potaissa 25-XI, 20 45

Bidasoa-Atco Valladolid 29-XI, 20.30

(EL) Flensburg-Bidasoa 2-XII, 18 45

Villa Aranda-Irudek Bidasoa 6-XII

Irudek Bidasoa-Cangas 13-XII

Granollers-Irudek Bidasoa 17-XII

Irudek Bidasoa-Cuenca 20-XII

Centrándonos en la liga, el conjunto de Alex Mozas tiene cinco triunfos, un empate y una derrota. En cuanto a los goles, promedia 32,3 a favor y 28,4 en contra, cuarto en ambas categorías. Más costará alcanzar al Barça en la faceta goleadora (36,5) que al Cuenca (26) en la tarea defensiva.

Transcurridas siete jornadas, El Irudek Bidasoa Irun es tercero con once puntos, por detrás de Barça (un partido menos) y Granollers que tienen doce y por delante de Logroño (10), Ademar (9) y Torrelavega (9). De este grupo, sólo Bidasoa y Granollers se han enfrentado ya al Barça.

En cuanto a la competición europea, la victoria en la cancha del Potaissa Turda rumano puede valer oro en un grupo en el que el Flensburg-Handewitt parece intocable en el primer puesto, aunque en Artaleku iba perdiendo por cuatro a falta de diez minutos.

Entre el Bidasoa, el mencionado equipo rumano y el Saint Raphael Var Handball se decidirá la segunda posición, última que clasifica para la siguiente ronda. En ese escenario, los partidos contra el equipo francés (11 y 18 de noviembre, el segundo en Irun), van a resultar claves para determinar el futuro del club amarillo en la European League.

Rivales de todos los colores

Con esos dos partidos entramos en el escrutinio de lo que queda hasta final de año, centrándonos de nuevo en la liga. El reencuentro con la competición liguera será contra dos equipos que están a tiro, como son el Torrelavega (este sábado a las 18.30 en la cancha cántabra) y el Logroño (sábado 15 a las 17.30 en Artaleku). Los irundarras se medirán a seis equipos que están entre los diez primeros, recibirán al Cangas (duodécimo) y visitarán al Alicante (último), que acabar de cesar a Fernando Latorre como entrenador y también a Iker Serrano, segundo entrenador.