A ritmo de txarangas desde el mediodía hasta medianoche

La Txaranga Topaketa que se celebró ayer puso ritmo al centro de la ciudad desde el mediodía hasta bien entrada la noche. El primer turno correspondió a las agrupaciones locales, con Peña Poteo, Gauerdi, Irungo Atsegiña y Jostallu amenizando las calles. Protagonizaron la ronda vespertina tres txarangas invitadas: Gazte Txaranga, de Pamplona, y Charanga Jaleo, de Segovia, amenizaron el ambiente previo a los conciertos de Bebe y Aysha, mientras que los madrileños Fugitivos se aseguraron de que la fiesta se prolongase después de las actuaciones.