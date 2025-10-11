Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

F. DE LA HERA

Irun

A ritmo de txarangas desde el mediodía hasta medianoche

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46

Comenta

La Txaranga Topaketa que se celebró ayer puso ritmo al centro de la ciudad desde el mediodía hasta bien entrada la noche. El primer turno correspondió a las agrupaciones locales, con Peña Poteo, Gauerdi, Irungo Atsegiña y Jostallu amenizando las calles. Protagonizaron la ronda vespertina tres txarangas invitadas: Gazte Txaranga, de Pamplona, y Charanga Jaleo, de Segovia, amenizaron el ambiente previo a los conciertos de Bebe y Aysha, mientras que los madrileños Fugitivos se aseguraron de que la fiesta se prolongase después de las actuaciones.

