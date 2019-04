El riesgo de caer a Tercera División amenaza al Real Unión Los unionistas siempre son los que llevan el rostro triste en esta horrible temporada. / F. DE LA HERA Los irundarras perdieron 3-1 contra el Barakaldo en Lasesarre | O.T. IRUN. Martes, 9 abril 2019, 00:27

La situación es alarmante. Peligrosa. Complicada. El Real Unión se ha metido en un problema gordo y es difícil encontrar argumentos para confiar en que va a conseguir solucionarlo. Y no es cuestión de hacer un drama de lo que está pasando o de ser excesivamente pesimistas. La situación del Real Unión la marcan los números. Los malos resultados. Lo que dice la clasificación. Y esto es incontestable. No hay por donde coger lo que desprenden los datos del conjunto irundarra. Para empezar, el equipo de Irun es el peor de las diez últimas jornadas, en las que no ha conseguido una sola victoria.

Lo último que ha hecho el cuadro txuribeltz es perder en su visita a Lasesarre, donde se enfrentó al Barakaldo y cayó 3-1. Cierto es que el equipo no lo hizo mal. Que el partido iba 1-1 hasta que fue expulsado Javi Martínez y que fue con uno menos cuando no pudo frenar a los vizcaínos. Pero todo esto da lo mismo a estas alturas de la temporada. Lo único que queda del duelo es que el Real Unión se volvió a Irun de vacío y que su casillero de puntos no se movió.

El resultado ha tenido unas graves consecuencias clasificatorias. El equipo de Alberto Iturralde ha caído al puesto de descenso directo a Tercera División. Los irundarras tienen 32 puntos y son cuartos por la cola. Un puesto más arriba, en el de promoción de descenso, está el Gernika, también con 32 puntos. Y la permanencia la marca el Izarra con 34. Es decir, los unionistas están a dos puntos de la salvación.

Quedan seis jornadas por delante, o lo que es lo mismo, dieciocho puntos en juego. El Real Unión tiene tiempo para escapar de la quema, pero no va a ser fácil. Da la sensación de que entre estos tres equipos se van a disputar esos tres puestos y solo uno va a poder respirar con tranquilidad cuando finalice la fase regular del campeonato. Otro tendrá que luchar por no bajar en el fatídico play-out, mientras que otro perderá la categoría.

La tensión se masca en el Stadium Gal porque la racha de resultados no invita al optimismo.

El peor equipo

Si un equipo que andaba más o menos tranquilo por la zona media de la clasificación ha caído a puestos de descenso directo es porque ha hecho las cosas muy mal a lo largo de los últimos meses. Y, otra vez agarrados a los números, hay que decir que el Real Unión lo ha hecho tan mal que se ha convertido en el peor equipo del grupo segundo.

En las diez últimas jornadas, los de Irun solo han sumado cinco puntos, conseguidos tras empatar cinco partidos y perder otros cinco con solo cuatro goles a favor y catorce en contra. Estos resultados le llevan a la última posición de la tabla en el mencionado intervalo de tiempo.

Solo en otros grupos encontramos equipos que lo estén haciendo peor. En el grupo primero, el Navalcarnero solo ha sumado tres puntos, aunque ha conseguido una victoria, y en el tercero el Sabadell ha conseguido cuatro puntos, pero no ha ganado. En el grupo cuarto encontramos a dos equipos con los mismos puntos que el Real Unión en las diez últimas jornadas, el Jumilla y el Almería B, y los dos han ganado un partido.

Estos son los números que arroja el Real Unión. Esta es la situación en la tabla. El descenso a Tercera empieza a meter miedo.