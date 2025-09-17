Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuria Alzaga, Itziar Basterretxea y Ane Gómez, ante el mural que estas dos últimas están pintando.

Irun

Ribera propone un paseo por la historia de Bidasoa desde la perspectiva de género

El entorno del bidegorri de Bidasoa acoge este sábado la octava edición de la feria, con un paseo guiado, una actuación de danza y el mural 'Sustraiak'

Joana Ochoteco

Irun

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:00

La feria de arte contemporáneo Ribera regresa este sábado a las orillas del río Bidasoa. El entorno del bidegorri de Santiago volverá a ser ... escenario de este evento que ofrece una mirada a la memoria histórica desde un punto de vista artístico. Este año, la perspectiva de género se incorpora al paseo guiado que se realizará por la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  5. 5 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  6. 6

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  7. 7 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  8. 8 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ribera propone un paseo por la historia de Bidasoa desde la perspectiva de género

Ribera propone un paseo por la historia de Bidasoa desde la perspectiva de género