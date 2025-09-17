Ribera propone un paseo por la historia de Bidasoa desde la perspectiva de género

La feria de arte contemporáneo Ribera regresa este sábado a las orillas del río Bidasoa. El entorno del bidegorri de Santiago volverá a ser ... escenario de este evento que ofrece una mirada a la memoria histórica desde un punto de vista artístico. Este año, la perspectiva de género se incorpora al paseo guiado que se realizará por la zona.

«Tendrá una duración aproximada de 40 minutos», adelantó este miércoles la delegada de Cultura, Nuria Alzaga. Todo aquel que se acerque al entorno de Santiago podrá, utilizando unos auriculares, realizar ese recorrido que ha sido diseñado con la colaboración de la asociación Parean. A través de «relatos contados por mujeres jóvenes», el paseo guiado invitará, «sin duda, a la reflexión». El recorrido se podrá realizar desde las 12.00 y el punto de partida será el parque infantil más cercado a la muga, junto al skate park.

El programa incluye también danza contemporánea de la mano de la compañía Lokke: a las 13.00, ofrecerá un espectáculo que bajo el título 'Doppelgänger' invita a reflexionar en torno a la idea del doble y a la transformación del tiempo.

El mar, los montes y el río

Otra de las protagonistas de esta octava edición es Ane Gómez, que desde el martes está pintando en las paredes del puente de la variante un mural que lleva por título 'Sutraiak' ('Raíces'). Con un diseño de Itziar Basterretxea, la artista recibió la propuesta de realizar este mural «en un momento ideal. Llevo siete años viviendo fuera de aquí, y justo cuando contactaron conmigo llevaba un mes en Madrid. Qué mejor sitio para hacer este proyecto que mi casa, mis raíces, después de tantos años trabajando fuera», explicaba Ane Gómez.

El mural en el que está trabajando representa en uno de los lados «el mar, las montañas y el río, la desembocadura del Bidasoa», mientras que en el otro la artista pintará «San Marcial y otros montes de la zona». La obra se está ejecutando «en diferentes secciones» con formato de circunferencia, «haciendo alusión al agua y las burbujas».

El programa de Ribera se completa con un avance de los proyectos ganadores de las becas del mismo nombre, que se podrá conocer también el sábado. Son 'Través', de Ageda Blasco e Izaro Ieregi, y 'Puente Avenida. Memoria histórica sobre el Bidasoa', de Rubén Ávila y Mª José Noain.