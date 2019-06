«Esta Revista es un recuerdo de ésos que te quedan para toda la vida» Junkal y Paco Carrillo; el general desmontó en la revista a Buenos Amigos. El general del Alarde tradicional, Paco Carrillo, se bajó del caballo en la visita a Buenos Amigos para abrazar a la cantinera, su hija Junkal IÑIGO MORONDO IRUN. Domingo, 30 junio 2019, 00:14

Desde que bajó la cuesta San Marcial y galopó por delante de la compañía Uranzu, a la que el general, Paco Carrillo, acababa de pasar revista, el caballo de Ane Miren García, cantinera de Caballería, ya apuntaba que iba a dar problemas. Un miembro de la Escolta tuvo que ayudarle a frenarlo en ese momento y, finalmente, entre las revistas de Behobia y Bidasoa, hubo que sustituirlo. También que hubo que cambiar otra montura que se produjo heridas (el jinete resultó ileso) y entre ambos incidentes, la caballería volvió de Alunda con veinte minutos de retraso.

«Inaki Cámara», ayudante de Caballería, «es un fenómeno y ha ido marcando dónde podíamos subir un poco el trote, donde galopar un poco, y para cuando hemos llegado a la revista de Artillería en la plaza de San Juan, ya íbamos otra vez en hora», destacaba Carrillo.

Sin más percances en ese sentido, con el cielo encapotado pero conteniéndose y una temperatura fresca ideal para el disfrute, sin duda, la más destacable de las peculiaridades de la Revista de Armas del Alarde tradicional en 2019 fue la que se produjo en el paseo de Artiga poco antes de las seis de la tarde. Carrillo pasó revista con normalidad a Buenos Amigos y con el mismo protocolo que en el resto de casos, colocó el banderín. «Niretzat ohore bat da Buenos Amigosen banderina jartzea», dijo, y con ese ímpetu que este general transmite, lanzó los goras a la compañía, a la ciudad y a San Marcial. Lo que se salió de lo habitual fue que Carrillo desmontara para abrazar a la cantinera, Junkal Carrillo Mitxelena, su hija. El muchísimo público que compartió esa revista de Buenos Amigos aplaudió el gesto mientras padre e hija se fundían en un emotivo abrazo. «En realidad ya estaba llorando antes de meter el banderín», confesaba él al final de la jornada. «He saltado del caballo muy emocionado. Estaba mi hijo, mi ama, mi aita... No he podido ni decirle nada Junkal, sólo abrazarla». En ese momento no había necesidad de palabras, pero el general las encontró después. «Ha sido una de las cosas más fuertes, más emotivas, que he tenido. Un recuerdo de ésos que quedan para toda la vida».

Percances con los caballos causaron un retraso al comienzo que se pudo recuperar

Desde luego que en otro nivel de emotividad diferente, Carrillo expresó ayer su satisfacción por haber podido agradecer su labor a tres soldados de Santiago, Olaberria y Anaka, que fueron capitanes de esas compañías, Iñaki Díaz, Ramón Martiarena y Julio Jérica. «Nada más que requerir su presencia para agradecerles su tiempo y su trabajo». Entre una cosa y otra «y que al ser sábado había muchísima más gente en todos los lados, ha sido una Revista tremenda. Estoy muy contento». El único lunar fue un problema de un miembro de la Batería de Artillería que tuvo que ser atendido tras una caída.

Horarios para hoy

Hoy, la Banda de Música abrirá el día con la primera Diana de Villarrobledo a las 6.00 horas en la plaza de San Juan e inmeditamente después, la Tamborrada tocará la Diana de la Tamborrada. Las compañías se irán reuniendo en la plaza de Urdanibia y a las 7.40 horas será la Arrancada al pie de la cuesta San Marcial, con la tropa bajo el mando del comandante Asier Etxepare. A mediodía se realizará la ofrenda floral al santo en el monte San Marcial y el desfile de la tarde arrancará a las 18.00 horas desde la calle Santa Elena.