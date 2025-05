«El resultado y el rendimiento en el Europeo no tuvieron nada que ver»

Iñigo Aristizabal IRUN. Miércoles, 21 de mayo 2025, 20:31 Comenta Compartir

El canal olímpíco de París acogió el Campeonato de Europa de aguas bravas, con la participación de dos piragüistas de Santiagotarrak-ZAISA como Klara Olazabal y Oier Díaz, y el entrenador de la primera, su hermano Telmo.

Si miramos a la clasificación de Klara, es mala, vigesimosexta en la semifinal, pero la irundarra aclara que «el resultado y el rendimiento no tuvieron nada que ver. Obviamente, el resultado no es el que buscaba, pero estoy muy contenta con el rendimiento que tuve durante esta competición».

En la primera jornada, «había bastante presión porque antes se hacía clasificatoria y repesca pero este año el formato ha cambiado y sólo hay una manga de clasificatoria y los treinta primeros pasan a finales. Por lo tanto, es una manga en la que no hay margen de error».

Ese día «me sentí muy bien en un canal que es bastante complicado». Acabó duodécima, «que era como el objetivo del día siguiente, porque eso supondría una final». Era la primera en los dos puntos de paso y después se trabó en una puerta y perdió tiempo, quedando a poco más de seis segundos del mejor crono.

En la semifinal hay dos partes. «Me encontraba muy, muy cómoda y rápida». De hecho, marcaba el mejor tiempo en el primer punto intermedio y estaba solo un segundo por encima en el segundo. Sin embargo, «hubo una maniobra en la que me quedé corta de línea. Tuve que reaccionar rápido y no llegó a entrar la cabeza completa en la puerta, según los jueces».

Fallo en la puerta 16

Era la puerta 16 y no atravesarla correctamente le supuso una penalización de 50 segundos que le mandó a casi el fondo de la clasificación. Sin ese castigo hubiera sido séptima de la semifinal, a cinco segundos del mejor tiempo, pero son las reglas, aunque en este caso no quedó del todo claro si Olazabal cometió o no el error.

La canoista explica que «en el vídeo se ve muy justo, es difícil de juzgar. Hubo una reclamación por parte de la federación, pero los jueces tenían además otra toma y decidieron que era un '50'». Aunque asume el veredicto, cree que «no se me dio el beneficio de la duda en este caso. Hubo más líneas similares en las que en algunos momentos se decidió que no era '50'. El mío podía serlo o no serlo y me tocó. Es parte del deporte».

Y asume su parte de responsabilidad. «Me habría gustado poder estar un poco mejor en la línea y no tener que exponerme a ese tipo de situaciones de incertidumbre. En las próximas intentaré hacerlo mejor para que no haya lugar a dudas».

En cualquier caso, se mostró «muy contenta con la bajada que hice, en general con el rendimiento que tuve durante esta competición, que me ha dado mucha fuerza. Se ve que el trabajo que he ido haciendo durante toda esta pretemporada está dando resultados. Los datos están a mi favor y estoy muy contenta».

Con ese optimismo, y después de cargar pilas, afrontará el siguiente capítulo de la competición, al que le presenta dos pruebas de la Copa del Mundo, el primer fin de semana de junio en La Seu d'Urgell y el segundo, en Pau. «Son los dos canales donde más entrenamos y nos gusta mucho competir en ellos».

Muy buen estreno de Díaz

Para Oier Díaz fue el estreno en una prueba de esta magnitud. El también canoísta solo tiene 17 años y, gracias a los resultados de las pruebas de selección, se ha hecho un hueco en el equipo nacional. En una de las competiciones llegó a marcar el mejor tiempo de todos los competidores.

En París, el irundarra estuvo a punto de dar la campanada y entrar en la final. En la primera jornada fue vigesimosexto, a 10''61 del mejor y con solo un segundo y poco de diferencia sobre el corte. Eso sí, fue uno de los pocos que no hizo ningún toque.

En la semifinal tocó la puerta 8 y al llegar a meta tenía el tercer mejor tiempo, pero quedaba mucha gente por llegar. Al final, el irundarra fue decimoséptimo, a 5''71 del primer clasificado y a sólo 1''06 de poder entrar en la final. Él también participará en las pruebas de Copa del Mundo en La Seu d'Urgell y Pau.