«El rescate fue una locura, hicieron una labor excepcional»

Bárbara Hossein Irun Lunes, 14 de julio 2025, 20:11 | Actualizado 20:26h.

Xabier Sagastibeltza se puso hace unos días en contacto con este periódico con un deseo claro: «agradecer la actuación de los bomberos y la Ertzaintza de Irun», que el pasado día 9 pudieron devolverle sus dos perros tras un complicado escate.

Fue el día anterior cuando Sagastizabal dio cuenta de la desaparición de los dos ejemplares de raza Grifón Korthals (originalmente de caza) mientras paseaba con ellos por el entorno de los Hornos de Meaka. Sagastibeltza, donostiarra jubilado y residente en Hendaia, aficionado al monte y a los perros, había llegado al lugar hacia las 9.00 de la mañana, junto a su sobrina Adriana, veterinaria de profesión. Habían iniciado ya la travesía cuando, en un momento dado, ambos canes, que el dueño tenía a la vista en una pista forestal, desaparecieron de repente al tomar una curva, de forma que Sagastibeltza dejó de verlos. Preocupado, los llamó «con el silbato que tengo, que ellos conocen bien, y les oí ladrar como a unos 100 metros, barranco abajo», relata. La tensión aumentó unos minutos después cuando dejó de oírlos. Serían las 11.30 horas, explica. «Estuvimos todo el día buscándolos, llamándoles por su nombre, y nada... no hubo manera», recuerda. Gracias a un mensaje de whatsapp que envió Adriana, «toda la gente que tiene perros y anda por el monte ya lo sabía», señala el dueño. Sin embargo, nadie los había visto.

Acostumbrado a salir con los perros por el monte y confiando en su instinto, Sagastizabal confió en que por la noche encontraran cobijo e irían a dormir, pero al día siguiente seguían sin aparecer. El dueño regresó al amanecer a la zona de los Hornos de Meaka en su búsqueda. «Hice un recorrido completo por donde habían andado y oí un ladrido». No fue hasta las 10.00 de la mañana de ese día cuando Sagastibeltza, junto con Adriana, logró encontrarlos. «Miré... y los vi. ¡Madre mía! Allí, encima de un peñasco... No se puede uno hacer ni idea de dónde estaban los perros», aseguró. «Debieron de caer por el barranco, y se asustaron tanto que luego no respondían ni con ladridos ni con nada», reflexiona.

«Los perros estaban asustados, llevaban 24 horas en aquel peñasco; uno de ellos llegó a morder a un bombero»

«Llamé de nuevo a mis amistades, y ya se movilizó todo el asunto», confirmó. Al comprobar que era imposible acceder al risco donde se encontraban los animales, se pusieron en contacto con el 112 para informar de la situación. Los perros llevaban ya más de 24 horas atrapados, sin agua ni posibilidad de moverse. En menos de media hora, una patrulla de la Ertzaintza llegó al lugar.

Al evaluar el terreno, los agentes solicitaron apoyo inmediato a los bomberos de Irun, quienes, según admite el propio Sagastibeltza, «hicieron una labor excepcional». «El rescate fue una locura», relata. Los bomberos descendieron haciendo rápel por un abismo con una pendiente de 75 grados, cubierto de zarzas y maleza de hasta metro y medio de altura.

Ambos perros, aterrorizados y sin reconocer a los hombres de uniforme amarillo, se asustaron. Uno de los perros incluso mordió a un bombero, aunque su dueño lo justifica: «Estaban en estado de pánico... y están vacunados, por supuesto».

Ante la resistencia de los animales, Adriana tuvo que intervenir. «Se vistió con el equipo de los bomberos y descendió peñón abajo, entre zarzas», relata su tío. Gracias a su presencia, los perros reconocieron una cara familiar y accedieron a ser rescatados. «No podían ni andar... los subieron en volandas», confiesa.

Un momento emotivo

Los encontraron vivos, aunque sedientos y agotados. «Lo primero que hicieron fue beber agua», confirma el dueño, que no dejó de mostrar su agradecimiento por la valentía de los bomberos y el servicio prestado por la Ertzaintza. «Saqué el betadine y curé al pobre bombero» que había recibido el mordisco, recuerda Sagastibeltza.

El reencuentro fue un momento profundamente emotivo para ambos. «La reacción fue un golpe de emoción cuando ya estaban arriba... y de satisfacción. Yo no rompí a llorar de milagro», concluye Sagastibeltza. Seguidamente, los perros fueron trasladados al veterinario para recibir atención médica. Aunque el diagnóstico no fue alarmante, ambos presentaban la parte baja del pecho y el abdomen muy pelados, consecuencia de su caída entre zarzas. Con un cuadro de agotamiento total y uno de ellos con una posible luxación en el hombro, fueron enviados a casa con tratamiento a base de antiinflamatorios.

Actualmente, Sagastibeltza asegura que «los perros están bien». Este ciudadano quiso enviar un mensaje a todas las personas que tienen perro: «Creo que lo más importante es no perder la sangre fría y buscarlos continuamente, y todos los días estar muy atento en el monte». Y añadió: «También hay que confiar en los servicios públicos de emergencia, que son extraordinarios». Tras el susto vivido, concluye con gratitud: «Fue algo fuera de serie».

