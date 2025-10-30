Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Laborda y Azahara Domínguez han presentado la conferencia de la red Metrex.

Representantes europeos se citarán en Ficoba para conocer los proyectos de movilidad sostenible de Gipuzkoa

La conferencia de otoño de la red Metrex se celebrará la semana que viene en el ferial

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:23

Comenta

Más de medio centenar de representantes europeos de la red Metrex se citarán la semana que viene en Ficoba para conocer de primera mano los proyectos de movilidad sostenible y regeneración urbana que se están desarrollando en Gipuzkoa. Vía Irun, el sistema Mugi o la estrategia de la bicicleta de Gipuzkoa serán algunas de las iniciativas sobre las que versará este encuentro que se prolongará durante dos jornadas, los días 6 y 7 de noviembre. La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, ha presentado la jornada este jueves en el Ayuntamiento de Irun junto a la alcaldesa del municipio, Cristina Laborda.

«En Gipuzkoa estamos trabajando mucho y bien en materia de movilidad sostenible. Desde Europa han querido conocer de primera mano los proyectos que estamos desarrollando al considerar que son buenas prácticas exportables a otros países», ha explicado la diputada. Alemania, Italia, Holanda, Polonia o Finlandia son algunos de los países de procedencia del os participantes en este encuentro de Metrex. Azahara Domínguez ha señalado que en las jornadas intervendrán el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; la consejera vasca de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca; o el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio.

Cristina Laborda ha subrayado la relevancia de que «nuestro proyecto Vía Irun forme parte de los contenidos de esta conferencia internacional. Es una oportunidad para mostrar cómo las ciudades medianas también somos capaces de liderar procesos de transformación urbana en un nuevo espacio donde se integrarán la innovación, el conocimiento y el emprendimiento desde las empresas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  6. 6 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  7. 7

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  8. 8 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10 La única pizza de Gipuzkoa que competirá por ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Representantes europeos se citarán en Ficoba para conocer los proyectos de movilidad sostenible de Gipuzkoa

Representantes europeos se citarán en Ficoba para conocer los proyectos de movilidad sostenible de Gipuzkoa