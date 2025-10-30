Representantes europeos se citarán en Ficoba para conocer los proyectos de movilidad sostenible de Gipuzkoa La conferencia de otoño de la red Metrex se celebrará la semana que viene en el ferial

Joana Ochoteco Irun Jueves, 30 de octubre 2025, 12:23

Más de medio centenar de representantes europeos de la red Metrex se citarán la semana que viene en Ficoba para conocer de primera mano los proyectos de movilidad sostenible y regeneración urbana que se están desarrollando en Gipuzkoa. Vía Irun, el sistema Mugi o la estrategia de la bicicleta de Gipuzkoa serán algunas de las iniciativas sobre las que versará este encuentro que se prolongará durante dos jornadas, los días 6 y 7 de noviembre. La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, ha presentado la jornada este jueves en el Ayuntamiento de Irun junto a la alcaldesa del municipio, Cristina Laborda.

«En Gipuzkoa estamos trabajando mucho y bien en materia de movilidad sostenible. Desde Europa han querido conocer de primera mano los proyectos que estamos desarrollando al considerar que son buenas prácticas exportables a otros países», ha explicado la diputada. Alemania, Italia, Holanda, Polonia o Finlandia son algunos de los países de procedencia del os participantes en este encuentro de Metrex. Azahara Domínguez ha señalado que en las jornadas intervendrán el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; la consejera vasca de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca; o el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio.

Cristina Laborda ha subrayado la relevancia de que «nuestro proyecto Vía Irun forme parte de los contenidos de esta conferencia internacional. Es una oportunidad para mostrar cómo las ciudades medianas también somos capaces de liderar procesos de transformación urbana en un nuevo espacio donde se integrarán la innovación, el conocimiento y el emprendimiento desde las empresas».