Irun

La reparación de las escaleras mecánicas de Artía comenzará la semana que viene

BÁRBARA HOSSEIN

IRUN.

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:31

La reparación de las escaleras mecánicas de Artia ha estado parada estos últimos meses debido al mal estado de la cadena de peldaños, que será próximamente sustituida.

La duración estimada del trabajo mecánico de sustitución es de dos semanas, según confirmó el Área de Obras, Mantenimiento e Infraestructuras del Ayuntamiento.

Los trabajos de reparación de la escalera mecánica de subida en el tramo de las calles Darío de Regoyos y Pintor Berrueta, en el barrio de Artía, quedaron paralizados hace dos meses debido al mal estado de la cadena de peldaños, que finalmente será sustituida.

En marzo, durante los trabajos de mantenimiento, se localizó una incidencia de mayor envergadura de la inicialmente prevista. Tras 18 años de funcionamiento, las escaleras han sufrido un desgaste que ha acabado por agotar su vida útil. Por ello, el delegado, Gorka Álvarez, pedía disculpas «a todas las personas que se han visto perjudicadas por la demora en el arreglo de estas escaleras», a lo que añadió que «los procesos de contratación en la administración pública tienen sus tiempos».

El estado en el que se encuentra la cadena de peldaños de esta escalera está provocando el desgaste de la guía de retorno, por lo que es necesario su reemplazo y se prevé además la sustitución de los rodamientos.

En 2007 se pusieron en marcha cuatro escaleras mecánicas en el barrio de Artía, repartidas en los cuatro tramos de subida y bajada entre las calles Juan Thalamas Labandibar, Darío de Regoyos y Pintor Berrueta.

Además, desde 2020 el barrio cuenta con un ascensor que conecta la calle Pío Baroja con Darío de Regoyos, una alternativa que ha dado servicio durante las incidencias de las escaleras mecánicas. «En unas semanas, el servicio volverá a estar operativo», aseguró Ávarez.

