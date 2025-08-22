Renuevan el receptor geodésico de Irun para una topografía de alta precisión

La Diputación de Gipuzkoa ha instalado un nuevo receptor geodésico GNSS en el instituto Bidasoa de Irun en sustitución del receptor anterior, que había ... quedado obsoleto. Esta renovación coincide con el vigésimo aniversario de la red GNSS de Gipuzkoa y favorecerá una topografía de alta precisión. La geodesia es lo que permite conocer con exactitud la posición de cualquier punto sobre la superficie terrestre, lo que es vital para cartografía oficial, sistemas de navegación (GPS) y estudios geológicos y de riesgos naturales. Además, las grandes infraestructuras como carreteras, puentes, túneles o ferrocarriles necesitan disponer de coordenadas precisas para su diseño y ejecución.

Según explicó ayer la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, la infraestructura geodésica de Gipuzkoa se creó en los años 80 con el objetivo de «dotar al territorio de un marco actualizado de referencias topográficas de alta precisión». Una parte de esa infraestructura es la red GNSS, que ofrece «de manera gratuita y en tiempo real» correcciones de observaciones de satélites GNSS para trabajos topográficos de precisión. Esta red está compuesta por cuatro estaciones (Elgeta, Pasaia, Igeldo y Lazkao) y sustituyó a la estación GPS que la Diputación instaló en 1997 en la Plaza de Gipuzkoa. Aquella estación, recordó la diputada, fue «la primera en ofrecer datos abiertos en el norte de la península».

Además de estas estaciones de propiedad foral, la red integra datos de otras estaciones públicas y privadas, tanto del territorio como de su entorno. Una de ellas es la estación Bida, ubicada en el Centro Integrado de Formación Profesional Bidasoa de Irun, un centro que desde 2009 colabora con la Diputación manteniendo la estación siempre operativa y actualizada, tanto para sus alumnos como para las personas usuarias de la red GNSS de Gipuzkoa.

Hasta ahora, el receptor del centro irundarra gestionaba las señales de las constelaciones de satélites estadounidenses GPS y rusa Glonass. Sin embargo, los usuarios de la red guipuzcoana necesitan que se gestionen también las señales Galileo y Beidu.

Esta circunstancia estaba provocando «una merma del servicio, ya que se estaba ofreciendo una información incompleta». El nuevo receptor, cuyo coste es de 9.260 euros, ha permitido solventar esta situación, «facilitando enormemente» las tareas topográficas, ya que «duplica el número de satélites disponibles a las personas usuarias».

Más de 30 satélites

Los datos de los más de 30 satélites que observa la estación Bida en Irun se integran en la red GNSS de Gipuzkoa con los datos de otras 15 estaciones. Todos esos datos se procesan y los usuarios reciben correcciones que les permiten obtener coordenadas en tiempo real con precisión centimétrica. En 2024, los usuarios de la red GNSS de Gipuzkoa se conectaron una media de 103 sesiones de trabajo diarias de 46 minutos de duración, lo que supone casi 20.000 horas de trabajo de campo.

Para la Diputación, contar con una infraestructura geodésica «es fundamental» para territorios como Gipuzkoa, ya que permite que los profesionales «cuenten con referencias precisas, estables y homogéneas»».