Juncal Amunarriz, directora del Instituto Bidasoa, junto a la diputada Azahara Domínguez y la concejala Sandra Caballero. Diputación de Gipuzkoa

Renuevan el receptor geodésico de Irun para una topografía de alta precisión

El nuevo aparato foral incorpora las señales de la europea Galileo y la china Beidu y mejorará los datos para la cartografía oficial, el GPS o estudios geológicos

DV

san sebastián.

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

La Diputación de Gipuzkoa ha instalado un nuevo receptor geodésico GNSS en el instituto Bidasoa de Irun en sustitución del receptor anterior, que había ... quedado obsoleto. Esta renovación coincide con el vigésimo aniversario de la red GNSS de Gipuzkoa y favorecerá una topografía de alta precisión. La geodesia es lo que permite conocer con exactitud la posición de cualquier punto sobre la superficie terrestre, lo que es vital para cartografía oficial, sistemas de navegación (GPS) y estudios geológicos y de riesgos naturales. Además, las grandes infraestructuras como carreteras, puentes, túneles o ferrocarriles necesitan disponer de coordenadas precisas para su diseño y ejecución.

