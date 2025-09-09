La renovación de abonos y los nuevos accesos marcan el debut liguero en casa de este domingo

Iñigo Morondo IRUN. Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

La campaña de abonados del Real Unión para esta temporada sigue en marcha, pero es importante tener en cuenta que para acceder el domingo al Stadium Gal para el partido frente al Tudelano (18.00 horas), serán necesario tener el abono renovado. El club va a girar los cargos de los abonos domiciliados y los que no tengan el pago bajo esa modalidad o quienes vayan a darse de alta pueden hacerlo tanto online como en RUC Gunea. Este espacio de atención del Stadium Gal abrirá excepcionalmente el domingo desde hora y media antes del partido para atender exclusivamente renovaciones y altas. El club valora positivamente el ritmo de una campaña en la que las nuevas altas están superando a las bajas y en la que, seguro, está siendo clave que los abonos de adulto incluyen la camiseta de juego del equipo de este año.

El domingo entrará en funcionamiento también la nueva ordenación de accesos. No afecta a la tribuna Principal, pero sí a la tribuna este, a la que se accederá ahora sólo desde el bidegorri. La puerta del findo sur, entre el bar y el campo de hierba artificial, será exclusivamente para la Hego Harmaila, la grada de animación, reservada para espectadores a partir de 14 años y que cuenta con su propio abono de temporada a un precio único de 75 euros. Con motivo de las obras del ascensor, el fondo norte se mantendrá cerrado por motivos de seguridad.