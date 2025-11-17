Las reivindicaciones del 25-N irunés llegan acompañadas de una veintena de actividades

La alcaldesa, Cristina Laborda; la delegada de Igualdad, Maite Cortina, y representantes de las asociaciones Bidasoaldeko Elkarte Feminista, Asociación Casa de las Mujeres de Irun, ... Uxoa, Argoiak y Txingudiko Elkarte Feminista han presentado este lunes el programa de actividades organizado en la ciudad en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.

«Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos los colectivos y entidades que, junto con el Ayuntamiento, hacen posible que haya una veintena de actividades en la ciudad en torno al 25-N», ha destacado en su intervención la alcaldesa. «A través de proyecciones, charlas, obras escénicas y espacios de encuentro, se va a invitar a reflexionar sobre cómo se construyen los estereotipos, cómo se detectan las dinámicas de control, la manipulación y qué papel sobre todo juega la sociedad también para romper esos silencios y apoyar a las personas, a las mujeres que directamente sufren la violencia machista».

Para resaltar, precisamente, el peso de la sociedad en la lucha contra la violencia machista ha resaltado que «a finales de octubre vivimos uno de los últimos episodios de violencia de género en nuestra ciudad y la víctima pudo ser socorrida por los propios vecinos que impidieron que fuese a más este caso de violencia». Laborda ha apuntado que en el programa se abordarán diferentes realidades de mujeres migrantes, mayores, jóvenes, lesbianas, gitanas... porque «la violencia, por supuesto, tiene matices distintos pero que la respuesta siempre debe ser colectiva».

Programa 17 de noviembre 17.00 horas, AVV Artia: Proyección película y coloquio 'El color púrpura'. Versión 2023. Bidasoaldeko E.F.

21 de noviembre 18.30 horas, Palmera Montero: Charla: La mirada feminista antirracista de las mujeres migradas. Bidasoaldeko E.F

22 de noviembre 18.00 horas, Amaia KZ: Espectáculo Beldur Barik. Ayuntamiento

24 de noviembre 16.15 horas, Local de Mayores de San Miguel: Conmemoración del 25N con la asociación de mujeres gitanas Kera. 16.30 horas, Local de Mayores de Ventas: Proyección de la película 'Volar'. Ayuntamiento. 17.00, Uxoa: Charla 'El mito de la media naranja: cuando el amor se convierte en jaula'. 19.00, Palmera Montero: Charla 'Violencia, manipulación Vs. amor verdadero. Cómo detectarlo en nosotras y en nuestras relaciones'. Bidasoaldeko E.F.

25 de noviembre 12.00, plaza San Juan, concentración conovocada por la Comisión de Igualdad. 13.00, Ensanche, Canto y danza feminista. Asociación Casa de las Mujeres. 17.00, local de Mayores de San Miguel, proyección de la película 'El color púrpura', versión 2023. Bidasoaldeko E.F. Apertura del plazo de presentación de relatos breves del Concurso de Relatos Asun Casasola. Parean Elkartea.

26 de noviembre 17.00 horas, local de Mayores de Belaskoenea, proyección de la película 'El color púrpura', versión 2023. Bidasoaldeko E.F.

27 de noviembre 18.00 horas, Casa de las Mujeres, proyección y coloquio 'Mujeres lesbianas, refugiadas y migrantes'. Ayuntamiento

29 de noviembre 11.00 horas, Palmera Montero, II Encuentro de Mujeres Autóctonas y Mujeres Migradas. Bidasoaldeko E.F. 12.00, Sala de conferencias del Amaia, puesta en escena del taller de lecturas dramatizadas. Txingudiko E.F.

1 de diciembre 17.00 horas, Uxoa, proyección de la película 'Soy Nevenka'.

7 de diciembre 18.00 horas, Palmera Montero, obra de microteatro 'Envasadas', sobre violencia de género y transexualidad. Bidasoaldeko E.F.

Un programa en el que se prima la visibilización y la sensibilización y se apuesta «por la educación, por el pensamiento crítico», que contará con mujeres expertas para propiciar «reflexiones desde las que identificar desigualdades y promover relaciones bajo el respeto».

En su turno de intervención, la delegada de Igualdad ha señalado que «ésta es una fecha que nos pone la piel de gallina». Maite Cortina ha hecho énfasis en que «Ayuntamiento, asociaciones, colectivos, muchas personas aunamos fuerzas para erradicar la violencia contra las mujeres y construir una sociedad más igualitaria, más segura; una sociedad que no tolere ningún tipo de violencia contra las mujeres. La responsabilidad individual y colectiva es fundamental para erradicar estas situaciones. Desde el Ayuntamiento siempre hemos condenado y condenaremos todo tipo de violencias machistas, vamos a seguir trabajando en la erradicación de la violencia machista en la ciudad».

Cortina ha terminado agradeciendo el trabajo del asociacionismo y del servicio de Igualdad «porque si todas ellos esto no funcionaría» y aunque ha animado a la ciudadanía a participar en el completo programa que se ha configurado, ha apuntado de manera especial a la concentración que el mismo día 25 de noviembre tendrá lugar en la plaza de San Juan a las 12.00 horas. «Es una forma de reflejar la importancia que este día tiene para nosotros como sociedad».