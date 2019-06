El día en que reinaron las emociones Zoila Zaragüeta, Tamborrada. «Siempre veo la Arrancada, pero nunca como hoy». Las diecinueve cantineras del Alarde tradicional disfrutaron ayer de una jornada inolvidable | I. MORONDO/J. OCHOTECO IRUN. Lunes, 1 julio 2019, 00:06

El día que quedará grabado a fuego en su memoria para siempre fue también el más largo. «Me he despertado a las dos», contaba Ira-tze Morán, cantinera de Ventas. La misma hora a la que se puso en pie Maitane García, de San Miguel, «para ir a la peluquería». «Yo he dormido una horita...», decía Ane Miren García, de Caballería. «El día empieza muy pronto. Para las 3.30 ya estaba con todos los preparativos», explicaba June Grijalba, de Artillería. Leyre López, de Olaberria, aseguraba que a pesar del madrugón «he descansado. Y cuando me he despertado he sido consciente de todo...», de que había llegado el gran día. Ante esa perspectiva, ¿qué importa haber dormido poco? «No hay cansancio que valga», sentencia Junkal Carrillo, de Buenos Amigos.

Peluquería, ropa, maquillaje... son muchas las tareas que hay que completar antes de que sus respectivas compañías las recojan y aunque con buena organización hay tiempo, siempre surgen imprevistos, pequeños pasos atrás en el proceso. «Cuando me he visto con todo, me he emocionado y he llorado un poco. La maquilladora casi me mata, pero me ha retocado y yo le he dicho que ya no lloraba más hasta la tarde», contaba June Grijalba. A veces, las lágrimas las causa un factor externo inesperado, como esa Alborada al pie de su balcón que escucharon, por ejemplo, Maitane García, con la ama pidiéndole sin éxito que no llorara, o Ana Aguirresarobe, de Ama Shantalen. «No me lo esperaba. Ha sido muy emocionante y han venido las primeras lágrimas», confesaba. Otras veces el factor externo está previsto, pero también emociona, como cuando la compañía del Real Unión fue a recoger a Nerea García, «un momento inolvidable. Cuando me han tocado la Diana... ha sido muy bonito». También se emocionó con la visita de su compañía Iratze Morán, que destacaba lo especial que le resultó el camino desde allí hasta la concentración de tropas en la plaza Urdanibia: «Ha sido algo muy bonito, la verdad».

Paseo hasta el centro

Para las cantineras el día 30 empieza pronto y acaba tarde, «y aún y todo se pasa volando»Todas destacan el apoyo de la gente que hace que el día sea tan especial y emocionante

Las compañías más alejadas del centro tienen esa condición especial de empezar la jornada con una buena caminata, algo que, bien mirado, juega a su favor. Así ocurre también con Behobia: su cantinera, Olatz Zabala, contaba que «ha sido impresionante hacer junto a mi compañía el camino al lado del río. Justo estaba amaneciendo y había un silencio absoluto. Ha sido tal y como me habían contado: precioso».

Leyre López también destacaba esos primeros momentos de la mañana junto a su compañía, en su caso, en Estebenea: «Llegar allí y verles esperándome... Es una pasada». Eider Gómez, cantinera de Meaka, se reunió con su compañía en Errotazar: «cuando hemos salido hacia el centro todavía era de noche. Estaba oscuro, y poco a poco ha ido amaneciendo... Me ha encantado», rememoraba.

La cantinera de Bidasoa, Irene Rollán, también dio un buen paseo de madrugada: «Habíamos quedado a las 5.30 y, después de unas descargas, hemos empezado a andar. Es un paseo muy bonito. La pena es que hoy ha habido un poco de sirimiri, pero bueno. Te refresca, te ayuda a ir para delante».

Todas ellas disfrutaron de algunos de los momentos más emblemáticos de la agenda de cada 30 de junio: «El silencio inicial antes de la arrancada es impresionante», decía Nerea García. Ese momento fue también «super emocionante» para Zoila Zaragüeta, de la Tamborrada, que tenía «el cornetín justo al lado». Izar Txuri Reguero, de Belaskoenea, explicaba que lo vivido en la plaza San Juan «me ha flipado. La entrada del general, la recogida de la bandera... Precioso, impresionante».

«La bajada hacia la iglesia del Juncal ha sido lo más bonito. Iba con mi aitona y con mi aita, viendo entre el público a familia y amigos...», contaba Alex Arellano, cantinera de Santiago. Para Uxue Sansiñena, cantinera de la Banda, ese momento fue «impresionante, porque allí se pone toda mi familia. El joló, escuchando las campanas...». Esa bajada por la calle Escuelas fue uno de los momentos que eligió también Eider Gómez: «Me ha encantado. Creo que el año que viene veré el Alarde desde allí».

En algunos casos, la emoción llegó en instantes que no imaginaban. Le pasó a Sara Bordonaba, de Uranzu: «Unas vecinas me dijeron que iban a estar en un determinado balcón, pero cuando he mirado estaban allí también mi ama y mi hermana. Me he emocionado muchísimo». Iratze Morán se emocionó cuando llegaba a la plaza Urdanibia desde Ventas y se encontró con una abarrotada cuesta San Marcial: «Ver a toda la gente allí esperando... Ha sido muy, muy guay». Su experiencia como cantinera también le permitió descubrir muchos lugares especiales del recorrido a Alazne Arteaga, de Anaka: «Desde dentro es impresionante», aseguraba. Para Ane Miren García fueron tantos los momentos especiales que «no puedo elegir uno en concreto. Todo está siendo una pasada». June Grijalba, de Artillería, decía que «es que es todo increíble. Es flipante». «Ha sido mejor de lo esperado», corroboraba Uxue Iñarra, de Azken Portu.

En lo que coincidían todas era en el cariño que recibieron durante toda la jornada: «La compañía está todo el rato pendiente y me cuida super bien», aseguraba Naiara Oyón, de Lapice. Y June Grijalba quiso, en su caso, transmitir unas palabras de cariño a Fernando Amunarriz, teniente de Artillería, que no pudo desfilar ayer debido a una caída que sufrió el día 29: «Fernando, que te mejores. Lo primero recuperarte, que hay más días de San Marcial. ¡Un beso fuerte!».