Regina Tolosa y Xabier Alzuri (Centro de Rehabilitación Prim): «Tenía una idea y un paciente mío que es ingeniero la desarrolló» Domingo, 25 noviembre 2018, 00:21

Regina Tolosa es fisioterapeuta del Centro de rehabilitación Prim de Irun. Ejerce su profesión desde hace 24 años «y veía que había una patología reincidente, para la que no existía una órtesis adecuada. Mi sueño era hacerla, tenía la idea en la cabeza, pero no sabía cómo llevarla a cabo. No soy ingeniero, pero sí tenía un paciente que lo es: Xabi Alzuri. Un día se lo comenté, le pregunté si le interesaría hacer el proyecto y me dijo que sí». El joven ingeniero desarrolló la propuesta de su fisioterapeuta como trabajo fin de grado, con el título 'El diseño y desarrollo de una órtesis con destino a aliviar dolores postlesión o durante la rehabilitación tras la ruptura del músculo supraespinoso'. «¡Le pusieron matrícula de honor!», cuenta Regina. Además, ha recibido otros premios como el del Colegio de ingenieros y el del Memorial Félix Sopelana, a los que el jueves se sumó el Irun Ekintzan. «Estamos felices, muy contentos y muy agradecidos al Ayuntamiento y al jurado».