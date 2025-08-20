Recomendaciones de Acubi para comprar por Internet de forma responsable

X. L. G. IRUN. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52 Comenta Compartir

La Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa (Acubi) compartió ayer una serie de consejos sobre las compras realizadas en Internet y qué factores tener en cuenta a la hora de desistir o devolver un producto.

Partiendo del caso real de un socio que compró una freidora de aire y recibió otra de una gama inferior, la asociación explica la diferencia entre las conocidas como 'marketplace' (plataformas intermediarias como Amazon o Leroy Merlin) y las tienda online propias de cada empresa. En el caso de los primeros, recalca la importancia de buscar aquellas indicaciones que señalen quién es el verdadero vendedor del producto o qué empresa es la encargada de la logística, entre otros.

Los derechos de los consumidores también varían dependiendo de la procedencia de la empresa vendedora, puesto que en caso de adquirir un producto de una empresa China, el comprador podría no tener derecho de desestimiento ni garantías claras.

Como conclusión, Acubi subraya la importancia de revisar siempre el vendedor real del producto, priorizar comprar en empresas que pertenezcan a la Unión Europea (UE), leer de antemano las condiciones de devolución y garantía, y guardar comunicaciones y pruebas de compra, esenciales a la hora de reclamar. En caso de que el vendedor no responda, recomienda acudir a organismos como Kontsumobide o el propio Acubi.