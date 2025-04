El Real Unión hace del Stadium Gal un 'showroom' para empresas

Iñigo Morondo Martes, 1 de abril 2025, 19:49 Comenta Compartir

La forma de entender la relación con su ecosistema de patrocinadores y con su propio entorno está en plena transformación en el Real Unión. El pasado año el club puso sus instalaciones a disposición de una de las empresas que lo patrocina Tesa Assa Abloy, para que celebrara allí un evento que organiza anualmente dirigido a sus cargos de dirección.

Aquella experiencia fue redonda y ha abierto la puerta no sólo a que otras empresas apuesten por el Stadium Gal como escenario para alguna actividad concreta (próximamente tendrá lugar un encuentro similar a aquel por parte de otro de los patrocinadores). En paralelo, el club sigue fortaleciendo su agenda social. Propuestas como aquella de acercar a los socios octogenarios a las instalaciones el pasado octubre o la de organizar una charla con la exjugadora irundarra Leire Landa el mes pasado como antesala al II. Trofeo Agnès Lassalle han demostrado el interés que despierta el Stadium Gal como espacio visitable.

En la conjunción de estas y otras líneas de trabajo ha surgido una nueva oportunidad que el Real Unión Club quiere explorar bajo la marca RUC Events, una iniciativa que, sin perder de vista la identidad deportiva que define el club, la quiere trascender para acercarse de otra manera al tejido empresarial que patrocina a la entidad y, al mismo tiempo, aportarle un nuevo valor añadido.

Repartidas por todo el Stadium Gal, 6 empresas que están protagonizando el paso a la digitalización del Real Unión contaron su aportación a ese proceso

El pasado viernes el Stadium Gal acogió un evento exclusivo de networking, dirigido a empresas del entorno. Allí se reunieron más de 60 representantes del mundo empresarial, fundamentalmente de la comarca, pero no sólo, porque el club está explorando el mercado hacia al norte e invitó (y acudieron) varias firmas de Iparralde e incluso alguna de Las Landas.

Bajo el nombre de 'Conectando' la jornada permitió, a las empresas patrocinadoras que conforman el equipo digital del Real Unión (Kuik!, Tesa Assa Abloy, Fabrika, ATE e Hiberus) compartir la experiencia en el caso de éxito que ha representado la aplicación de sus bienes y servicios para la transformación digital en la que esta inmerso el club txuribeltz.

«Repetiremos, no hay duda»

El gerente del club, Asier Maestu, valoraba muy positivamente el desarrollo de la jornada. «Fueron tres horas de un viernes por la mañana que más de 60 personas estuvieron dispuestas a dedicar a este evento, lo que nos indica que la propuesta les pareció de interés». Algunas de esas marcas ya forman parte del ecosistema que apoya al Real Unión, otras no, «pero nos gustaría que se incorporen en el futuro. Esta jornada fue una gran oportunidad de conocernos personalmente».

El objetivo, en cualquier caso, no era la captación de patrocinios sino «fortalecer la relación a las empresas y aportar un valor extra a nuestros patrocinadores. Es una muestra de nuestro compromiso con la comunidad empresarial y, al mismo tiempo, la demostración de que el Stadium Gal puede ser mucho más que un campo de fútbol», subrayaba Maestu. «Con eventos como éste, el club quiere convertir el estadio en un espacio de encuentro y colaboración, que acoja no solo actividades deportivas, sino también eventos y actos de carácter profesional, abierto a toda la comunidad». Bajo esas premisas generales había objetivos más concretos que se cumplieron también: «nos sorprendió cómo se generaron relaciones entre las empresas y que de la propia jornada dos de ellas, que no se conocían previamente, salieran hablando de una colaboración concreta. También nos gustó la respuesta de compañías francesas porque era una oportunidad para acercarnos a ese mercado en el que queremos avanzar en los próximos tiempos. Sobre todo», sentenciaba el gerente, «nos gustó el ambiente que se creó, lo a gusto que estuvimos todos y la sensación de que estábamos generando comunidad. No hay duda de que repetiremos con propuestas en esta línea porque creemos que el Stadium Gal puede ser un centro dinámico y multifuncional que acoja iniciativas que favorezcan la interacción y el crecimiento de las empresas de la zona».