El Real Unión sigue inmerso en una dinámica de picos y valles

El Real Unión encadenó una nueva derrota en Amorebieta, la tercera de lo que ya cabe calificar de racha negativa. Tres partidos sin perder que llegan después de cuatro triunfos seguidos que siguieron a tres jornadas consecutivas perdiendo. Los últimos dos meses del equipo reflejan bien cómo está siendo esta temporada de altibajos en los tanteadores para el cuadro txuribeltz.

Es importante el matiz en cuanto a que se tratan de rachas de resultados, porque tanto con Mikel Llorente en el banquillo como posteriormente con Albert Carbó, eso no ha estado siempre ligado a los buenos o malos momentos de juego.

Un partido con dos caras

El sábado la derrota fue en casa de un colista poco digno de ese nombre que se está haciendo fuerte en casa para intentar reconducir una temporada que se les torció muchísimo al comienzo. El 1-0 tuvo, para el técnico txuribeltz, dos partes claramente diferenciadas.

«En la primera, no hemos entrado bien», reconocía el catalán en la sala de prensa de Urritxe nada más terminar el encuentro. «Ellos con su posicionamiento con balón han creado situaciones que aunque no hayan terminado en ocasiones han hecho que no termináramos de estar cómodos, tampoco con balón. Eso debemos mejorar. Me culpabilizo y me responsabilizo», aseguró.

En la segunda mitad hubo «ajustes» para «ir a por el partido. Me quedo con la actitud y la mentalidad con la que hemos jugado esos 49 minutos intentando conseguir el empate. Hemos tenido cuatro ocasiones claras para haber marcado, no ha sido posible y nos vamos con una derrota por la mínima, dolorosa. No nos queda otra que seguir trabajando y sumar los tres puntos la semana que viene contra el Arenteiro en casa», el domingo a las 12.00.

A la afición txuribeltz, que se desplazó en dos autobuses y varios coches, Carbó le agradeció que estuviera «90 minutos animando, apoyando al equipo, a pesar de ir con el marcador en contra. Nuestro deber es intentar jugar 90 minutos de la misma manera que ellos nos animan».