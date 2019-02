El Real Unión sigue sin perder, pero los empates acercan el peligro Ceberio, rodeado de rivales en el partido contra el Gernika. / F. DE LA HERA Juan Domínguez no esconde que «no estuvimos bien durante muchas fases y considero el empate como bueno» El conjunto irundarra no pudo pasar del 1-1 en Gal ante el Gernika BORJA OLAZABAL Martes, 5 febrero 2019, 00:18

Uno más. Y ya van trece. Es un dato increíble. Trece empates en veintitrés jornadas. Ni sumadas las victorias, cinco, y las derrotas, otras cinco, se llega a este número de la mala suerte. Ese trece que campea en el casillero de los empates cosechados por el Real Unión en lo que vamos de temporada. Un dato que habla de lo complicado que es ganarle al conjunto irundarra, pero ese sería un pensamiento de equipo pequeño. De lo que habla el dato es de lo muchísimo que le cuesta ganar partidos a los de Irun.

El equipo entrenado por Juan Domínguez afrontaba el encuentro del sábado en Gal contra el Gernika, que ocupa puestos de descenso, después de haber conseguido una meritoria victoria en Sarriena contra el Leioa. Después de acumular cinco jornadas seguidas sin perder con dos triunfos y tres empates.

Esta buena trayectoria abría la ventana a la esperanza de cara al duelo contra los gernikarras. No cabía otro resultado que no fuera ganarles. Pues bien, el Real Unión lo volvió a hacer. El Real Unión volvió a cerrar otro partido en tablas y sumando solo uno de los tres puntos que se pusieron en juego.

No hay despegue

El 1-1 con el que finalizó el choque contra el Gernika, con un gol más de Mikel Orbegozo, permite al Real Unión encadenar seis jornadas sin perder, que no está nada mal, pero no lo permite despegar. Los irundarras están encajados en la zona media baja de la clasificación y siguen obligados a mirar de reojo a la parte zona peligrosa.

Y es que sumando de uno en uno, es imposible avanzar. Los unionistas han conseguido hasta el momento veintiocho puntos, lo que les deja en la decimosegunda posición de la tabla. Por delante están equipos como el Calahorra, el Sporting B y el Sanse, a uno, dos y cuatro puntos respectivamente. Alcanzarles parece un apetecible objetivo a corto plazo, pero lo más importante es lo que viene por detrás.

Los txuribeltz, que habían empezado la jornada con seis puntos de ventaja sobre la zona roja, han visto reducida esa renta a los cinco. Es el Tudelano el equipo que ahora está en el puesto de promoción de descenso con veintitrés, mientras que el Gernika está en descenso con veintidós.

En la próxima jornada los de Irun visitarán al Oviedo B. ¿Otro empate?

«Tenemos que mejorar»

Juan Domínguez sabe que su equipo no dio el nivel esperado en el duelo ante el Gernika y no lo esconde. «No estuvimos bien durante muchas fases del encuentro, no estuvimos cómodos ante un rival que hizo las cosas bien y que está en un buen momento. Tenemos que considerar bueno el empate y seguir trabajando para mejorar. Teniendo en cuenta cómo iba el partido, adelantarnos fue un regalo, aunque el gol que marcamos fue muy bonito, tras una buena jugada, pero fue la única jugada buena que hicimos».

A pesar de que el equipo se adelantó en el marcador, el entrenador no considera que su equipo acabara perdiendo dos puntos. «Tenemos que aceptar que sumamos un punto, darlo por bueno. Ellos también tuvieron sus momentos, nosotros en la segunda parte nos metimos demasiado atrás... Tuvimos buena actitud, pero nos faltó la inspiración y el acierto que se necesita».