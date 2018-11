El Real Unión sigue sin ganar y se acerca peligrosamente al descenso Sola trata de frenar el avance de un rival en el partido del sábado en Durango. / DV Los unionistas no pudieron pasar del empate en Durango (1-1) | El cuadro txuribeltz solo ha logrado dos triunfos en doce jornadas y está a solo tres puntos de la zona roja de la tabla BORJA OLAZABAL IRUN. Martes, 13 noviembre 2018, 00:22

Los números cantan. Uno puede tener muchas ganas de hacer valoraciones positivas, de hablar de grandes triunfos y de partidos de ensueño, pero hay veces en las que la realidad golpea tan fuerte que es imposible sacar nada positivo. El Real Unión está mal. Si hay que poner una nota de lo sucedido hasta el momento, mucho tendría que llorar el alumno para darle el cinco raspado. El último examen, el del sábado en Tabira contra el entonces colista, la Cultural de Durango, acabó con unas pobres tablas en el marcador.

¿Y si no eres capaz de ganarle al último? ¿A quién le vas a ganar? Lo cierto es que este Real Unión está teniendo problemas para ganar a cualquiera. En doce jornadas solo ha conseguido dos victorias y eso no habla bien del rendimiento del equipo. Los unionistas ganaron 0-3 en Amorebieta en la segunda jornada y 2-1 en Gal en la séptima contra el Sanse, pero no han logrado más triunfos. El resto de partidos se contabilizan con tres derrotas y siete empates.

Para seguir con las malas sensaciones que está dejando el equipo hay que pasar a mirar la clasificación. Y no lo hacemos por gusto, lo hacemos porque es lo que se mira a la hora de analizar la situación que atraviesa un equipo.

El Real Unión, que lleva cinco jornadas sin ganar, ocupa la decimotercera posición con trece puntos. El puesto de promoción de descenso, que está en manos del Vitoria, está a solo tres puntos, a los mismos a los que se encuentra el Tudelano, que marca el descenso directo a Tercera División.

El sábado que viene, a partir de las cuatro en Gal (ETB), los de Irun recibirán al Barakaldo. El cuadro fabril es tercero, pero ya no importa la clasificación. Solo importa volver a ganar.

El domingo a las doce del mediodía tendrá lugar en Gal el partido conmemorativo por el centenario de la Copa conseguida en 1918, que enfrentará al Real Unión y al Real Madrid de veteranos. Los merengues han confirmado la presencia de Amavisca, Alfonso y Pavón entre otros. Las entradas ya están a la venta en Gal y en los bares Swing, Palace, Mari, Kortxo y Fuenterrabia.