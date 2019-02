El Real Unión salta en la clasificación pero no se aleja del peligro Beitia en una acción del partido contra el Logroñés en Gal. / F. DE LA HERA Los irundarras empataron contra el Logroñés en el Stadium Gal (0-0) | El equipo entrenado por Juan Domínguez ha terminado quince partidos en tablas y está a cuatro puntos de los puestos de descenso BORJA OLAZABAL Miércoles, 20 febrero 2019, 00:23

No es difícil acertar el resultado con el que va a terminar un partido del Real Unión. Y es que tras la disputa de veinticinco jornadas, más de la mitad han acabado en empate. El domingo en el Stadium Gal los unionistas acabaron en tablas su duelo contra el Logroñés (0-0), con lo que cosecharon su decimoquinto empate de la temporada. El resto de encuentros se dividen en cinco victorias y cinco derrotas. Con el partido ante los riojanos, los de Irun cosecharon su octava jornada consecutiva sin perder, pero lo cierto es que esta buena racha no está dando para respirar con tranquilidad.

No hay más que echar un ojo a la clasificación para saber que el Real Unión sigue en una situación comprometida y que no puede descuidarse lo más mínimo si no quiere meterse en verdaderos problemas de cara al tramo final del campeonato liguero. Pero para eso hay que ganar partidos y el equipo, solo lo está consiguiendo a cuenta gotas.

Extrayendo el choque contra el Logroñés del contexto de resultados unionistas, lo cierto es que nadie puede calificar como algo negativo sumar un empate contra el tercer clasificado del grupo. Lo cierto es que los logroñeses están en un gran estado de forma e hincarles el diente no era tarea sencilla, por lo que el punto se puede considerar como bueno.

Pero no es menos cierto que el Real Unión necesitaba más. El punto sumado y el empate a puntos que se ha dado en la zona media de la tabla le ha permitido al conjunto unionista dar un salto en la clasificación, pero el peligro sigue manteniéndose cerca.

A día de hoy, los txuribeltz ocupan la décima posición con 30 puntos, pero por detrás tienen a otros tres equipos, Sporting B, Calahorra y Arenas de Getxo, con los mismos puntos. Además, el puesto de promoción de descenso y el descenso directo siguen a la misma distancia.

Mirar hacia abajo

El Gernika es el quinto por la cola, el equipo que debería disputar las eliminatorias por la permanencia, y tiene 26 puntos, es decir, cuatro menos que el Real Unión. Lo mismo ha sumado el Izarra, que perdería la categoría si la temporada terminara hoy.

Son trece los partidos que quedan por disputarse, muchos puntos en juego, pero los de Irun no pueden hacer otra cosa que no sea tener bien vigilados a los equipos que tienen por detrás.

Y es que el noveno, el Oviedo B, ya tiene seis puntos más y los puestos de play-off siguen estando muy lejos, a catorce puntos. El Real Unión debe mirar hacia abajo.