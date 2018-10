El Real Unión respira con su victoria en el derbi contra el Sanse El Real Unión homenajeó a Hondarribia Arraun Elkartea y Amunarriz hizo el saque de honor. / REAL UNIÓN Los irundarras ganaron su primer partido del curso en el Stadium Gal | El equipo entrenado por Juan Domínguez llevaba cuatro jornadas sin ganar y el triunfo le ha colocado en novena posición BORJA OLAZABAL IRUN. Martes, 9 octubre 2018, 00:18

Era más que necesaria. Casi obligatoria. Después de cuatro jornadas sin ganar, de no haber sumado un solo triunfo en el Stadium Gal, el Real Unión tenía que saborear una victoria. Por lo anímico, para no caer demasiado pronto en la desesperación, y también por lo clasificatorio, porque los números empezaban a apretar con la zona roja de la tabla demasiado cerca. Las dinámicas no cambian por un solo partido, pero el triunfo en el derbi contra el Sanse debe servir como punto de partida para un cambio de tendencia.

Y es que como dijo Juan Domínguez en la previa del encuentro, «este es el partido que más nos gusta ganar». Y lo dijo por dos razones claras, porque «es el Sanse y es un derbi» y porque «es el equipo que mejor juega a fútbol del grupo».

El triunfo ha supuesto un importante subidón en la moral de los unionistas, que se vuelven a ver capaces de ganar, de hacer goles, de sujetar un resultado cuando vienen maldadas... Y también una importante bocanada de aire para Juan Domínguez, que necesitaba como nadie el triunfo para seguir trabajando con tranquilidad.

Moralmente el 2-1 al Sanse ha dado mucho, pero lo que realmente trasciende de este encuentro es que el casillero unionista tiene tres puntos más. El Real Unión se estaba asomando a la parte peligrosa de la clasificación y ha conseguido dar un pequeño paso hacia adelante.

Con nueve puntos, los de Irun son novenos. Solo tienen dos de renta sobre la promoción, pero le sacan cuatro al descenso. A cuatro está también el cuarto clasificado.

Anduva, próximo destino

El próximo compromiso para los unionistas será el del domingo que viene en Anduva contra el Mirandés, el equipo que ocupa esa cuarta posición y cierra los puestos de play-off de ascenso. Ganar no será fácil, pero un nuevo triunfo cambiaría definitivamente el panorama.