Irun

El Real Unión recibe al Tudelano mañana en su primer partido como local

I. M.

IRUN.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:46

El Stadium Gal acogerá mañana su primer partido de 2ª RFEF, un duelo entre Real Unión y Tudelano que comenzará a las 18.00 horas y al que los irundarras llegan «con muchas ganas», adelantaba el entrenador txuribeltz Ramsés Gil.

El técnico tiene claro que «el primer partido en casa nunca es un partido más, siempre es especial». Lo es para la plantilla, que llega con ganas «incluso con un punto de ansiedad» por jugar por fin partido de competición ante su público tras más de un mes de preparación. Lo es también para la afición, que Gil espera ver conectada al nuevo proyecto desde esta primera jornada como local. «Tras una decepción como puede ser un descenso siempre hay una pérdida de ilusión, pero yo veo aquí un arraigo enorme, una gran actitud por parte de la afición».

