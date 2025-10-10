El Real Unión quiere mantener su estatus de invicto en la visita al CD Ebro Los irundarras visitan esta tarde al conjunto maño (17.00) tras dos jornadas en las que goles en la prolongación les privaron de sendas victoria

El viaje más largo de esta temporada para el Real Unión es a Zaragoza y habrá de repetirse hasta tres veces, dos a la capital mañana y el tercero a la cercana Utebo. La primera hoy, con destino a La Almazara donde espera el CD Ebro para disputar la sexta jornada de 2ª RFEF a partir de las 17.00 horas. Es media hora más tarde de lo inicialmente previsto porque así lo solicitó el equipo local y así lo aceptó el visitante de buen grado.

Es un rival al que los irundarras se han enfrentado anteriormente en diferentes contextos: han jugado amistosos, han jugado en liga, han jugado en Copa y, la última vez, se midieron en aquella fase de grupos de la temporada 20-21 que dio al Real Unión su pase a 1ª RFEF. La victoria se la llevaron los maños, pero los irundarras tenían garantizado el objetivo antes de que el árbitro pitara el arranque del partido.

En la visita al Ebro de hoy el entrenador txuribeltz cuenta con encontrarse frente a un rival «que corre muchísimo, muy fuerte en intensidad, que busca duelos... Trabaja muy bien en el escenario que nos vamos a tener. Están en su casa y sabemos que es un sitio difícil, pero tenemos nuestras armas».

Ramsés Gil Entrenador«En un partido pasan cosas durante los 90 minutos, pero cuando te marcan cerca del final es más sensible»

Las últimas jornadas se han saldado con empates encajados en la prolongación, pero eso no genera dudas en el técnico segoviano. «En un partido de fútbol hay muchísimas circunstancias. Pasan muchas cosas durante todo el partido y hay que valorarlas exactamente igual cuando pasan en el minuto uno que cuando pasa en el 90. Pero sí que es verdad que cuando te marcan muy cerca del final del partido, obviamente, es más sensible».

Ramsés aseguró que han analizado con detenimiento lo ocurrido, «no sólo los goles, también cuando el rival te hace daño, por qué te lo hace, en qué circunstancias te lo hace». Señaló que en el caso de Beasain «fue una jugada brillantísima de su delantero centro»; contra el Logroñés, muy distinto. «Pasó porque ellos estaban volcados y generaron mucho runrún alrededor de nuestra área. Cuando el partido está así es más probable que pase lo que pasó y te piten un penalti. Las circunstancias fueron mejorables y hay que trabajarlas». Reconoció que viendo ese encuentro con perspectiva «el resultado fue justo».

El Roca, en Mintxeta

También el filial txuribeltz juega esta tarde y lo hace fuera de casa. El Roca se enfrenta al Elgoibar a partir de las 16.30 horas en el campo de Mintxeta. Los de Alberto López buscarán la que sería su cuarta victoria consecutiva tras perder con Anaitasuna (3-0) y derrotar luego a Orioko (7-0), Mutriku (0-3) y Beti Gazte (1-0).