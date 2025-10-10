Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Real Unión quiere mantener su estatus de invicto en la visita al CD Ebro

Los irundarras visitan esta tarde al conjunto maño (17.00) tras dos jornadas en las que goles en la prolongación les privaron de sendas victoria

Iñigo Morondo

IRUN.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14

Comenta

El viaje más largo de esta temporada para el Real Unión es a Zaragoza y habrá de repetirse hasta tres veces, dos a la capital mañana y el tercero a la cercana Utebo. La primera hoy, con destino a La Almazara donde espera el CD Ebro para disputar la sexta jornada de 2ª RFEF a partir de las 17.00 horas. Es media hora más tarde de lo inicialmente previsto porque así lo solicitó el equipo local y así lo aceptó el visitante de buen grado.

Es un rival al que los irundarras se han enfrentado anteriormente en diferentes contextos: han jugado amistosos, han jugado en liga, han jugado en Copa y, la última vez, se midieron en aquella fase de grupos de la temporada 20-21 que dio al Real Unión su pase a 1ª RFEF. La victoria se la llevaron los maños, pero los irundarras tenían garantizado el objetivo antes de que el árbitro pitara el arranque del partido.

En la visita al Ebro de hoy el entrenador txuribeltz cuenta con encontrarse frente a un rival «que corre muchísimo, muy fuerte en intensidad, que busca duelos... Trabaja muy bien en el escenario que nos vamos a tener. Están en su casa y sabemos que es un sitio difícil, pero tenemos nuestras armas».

Ramsés Gil Entrenador«En un partido pasan cosas durante los 90 minutos, pero cuando te marcan cerca del final es más sensible»

Las últimas jornadas se han saldado con empates encajados en la prolongación, pero eso no genera dudas en el técnico segoviano. «En un partido de fútbol hay muchísimas circunstancias. Pasan muchas cosas durante todo el partido y hay que valorarlas exactamente igual cuando pasan en el minuto uno que cuando pasa en el 90. Pero sí que es verdad que cuando te marcan muy cerca del final del partido, obviamente, es más sensible».

Ramsés aseguró que han analizado con detenimiento lo ocurrido, «no sólo los goles, también cuando el rival te hace daño, por qué te lo hace, en qué circunstancias te lo hace». Señaló que en el caso de Beasain «fue una jugada brillantísima de su delantero centro»; contra el Logroñés, muy distinto. «Pasó porque ellos estaban volcados y generaron mucho runrún alrededor de nuestra área. Cuando el partido está así es más probable que pase lo que pasó y te piten un penalti. Las circunstancias fueron mejorables y hay que trabajarlas». Reconoció que viendo ese encuentro con perspectiva «el resultado fue justo».

El Roca, en Mintxeta

También el filial txuribeltz juega esta tarde y lo hace fuera de casa. El Roca se enfrenta al Elgoibar a partir de las 16.30 horas en el campo de Mintxeta. Los de Alberto López buscarán la que sería su cuarta victoria consecutiva tras perder con Anaitasuna (3-0) y derrotar luego a Orioko (7-0), Mutriku (0-3) y Beti Gazte (1-0).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Real Unión quiere mantener su estatus de invicto en la visita al CD Ebro