El Real Unión quiere salir con puntos de la jaula de Getxo Eizmendi se zafa de un rival en el partido del domingo pasado en Gal. / F. DE LA HERA Juan Domínguez explica que «va a ser un partido diferente porque el campo es artificial y está rodeado por vallas» Los irundarras visitan esta tarde al Arenas (18.00 horas) O.T. IRUN. Sábado, 9 marzo 2019, 00:43

El Real Unión sigue en ese estado de indefinición en el que no sabe si estar tranquilo y mirar hacia arriba o ponerse nervioso al echar el ojo al retrovisor. Cierto es que los de Irun tienen puntos y un par de equipos de colchón sobre los puestos peligrosos de la clasificación, pero un solo tropiezo podría dar al traste con este pequeño margen.

Es por ello que esta tarde, a partir de las seis en Gobela, los unionistas solo deben tener en mente conseguir la victoria ante el Arenas de Getxo. Sumar los tres puntos que se van a poner en juego para poder escapar de manera definitiva de la zona roja de la tabla. Y es que hay que recordar que el Real Unión, decimotercero con 31 puntos, solo tiene tres de ventaja sobre el puesto de promoción de descenso, que lo marca el Izarra, y cuatro sobre el descenso directo, en manos del Gernika. En medio están el Calahorra y el Tudelano y un poco más arriba, con 32, el rival de hoy.

Los irundarras tendrán que hacer frente a un equipo que también quiere asegurar la permanencia y a un campo que por sus características, condiciona los partidos. Y es que Gobela no solo tiene césped artificial, si no que está rodeado por una gran valla que lo convierte en una especie de jaula de la que el balón no sale y el ritmo no se detiene.

Juan Domínguez, que compareció ayer en la sala de prensa del Stadium Gal, no escondió que «va a ser un partido diferente, ya lo hemos hablado. El campo es de hierba artificial, las dimensiones son un poco más reducidas de lo habitual y, sobre todo, está rodeado por vallas. Es como una jaula, así lo llaman allí. En los partidos que se juegan en ese campo pasan muchas cosas».

En ese sentido, el entrenador añadió que «vamos a tener que estar muy atentos, estar muy predispuestos a que pasen cosas. Tenemos que intentar que pasen pocas cerca de nuestra área, porque eso querrá decir que estamos atacando más que nuestro rival. Tenemos que estar más de noventa minutos trabajando mucho y con intensidad porque el Arenas es un equipo que exige mucho, pero la plantilla ya está avisada de todo esto».

«Estamos con ilusión»

El técnico también habló del estado de ánimo en el que llega el vestuario y apuntó que «ha sido una buena semana. Estamos contentos y con ganas de que llegue el partido porque es una nueva oportunidad de ganar. Venimos de otro empate, pero fue contra el Mirandés y tras hacer un buen encuentro. Fue un empate de esos que refuerzan porque hicimos un partido muy serio y completo. Nos tiene que servir para afrontar el choque en Getxo con mucha ilusión».

Ilusionado y con ganas debe estar el equipo, ya que se aproximan partidos muy importantes para el Real Unión. «Empieza la cuenta atrás y todos los equipos se juegan algo. Son partidos con un plus de emociones, pero estamos más que preparados. Nos tiene que dar igual el rival, solo pensar que el siguiente partido siempre va a ser el más importante».

Para el duelo de esta tarde, Juan Domínguez recupera al central Julen Etxabeguren, que podría jugar, aunque no tendrá disponibles a Galán ni a Orbegozo.