El Real Unión se queda sin margen antes de un partido crucial Eizmendi se lamenta mientras los getxotarras celebran el gol que les dio la victoria. / DV El cuadro txuribeltz está a tres puntos del Izarra, que es el equipo que marca los puestos de descenso y el próximo rival Los irundarras perdieron en su visita al Arenas de Getxo (1-0) O.T. IRUN. Martes, 12 marzo 2019, 00:25

El margen se acaba. Ya no hay colchón. En la próxima caída, el golpe va a ser duro. De los que hacen daño. ¿Cómo evitar el dolor? Muy fácil, no volviendo a tropezar. Este es el panorama del Real Unión, un equipo que no ha ganado ninguno de los seis últimos encuentros y que, semana tras semana, se mete en más problemas. El agua está ya a la altura del cuello y empieza a molestar. La sensación de agobio es cada día mayor. Y esto no es ni una exageración ni corresponde a ningún afán por crear una situación de alarma.

Miremos para empezar a lo sucedido en el último encuentro de los unionistas. Después de cinco jornadas sin ganar, el equipo entrenado por Juan Domínguez se desplazó a Gobela para jugar contra el Arenas de Getxo. El rival solo tenía un punto más, lo que hablaba de un duelo parejo, y el Real Unión venía de hacer un buen partido contra el segundo clasificado, el Mirandés, por lo que la moral era alta. ¿Resultado final? Otro partido sin victoria para los unionistas. Derrota y cero puntos al casillero. ¿Consecuencias? El equipo más cerca de los puestos de descenso.

Y es que lógicamente, no ganar te va a aproximando a la zona roja de la clasificación. Los irundarras solo han ganado un partido desde que comenzó la segunda vuelta, hace nueve jornadas. En este periodo de tiempo han cosechado un solo triunfo, contra el Leioa, han perdido seis partidos y han empatado dos. Lo que dice la clasificación depende de las matemáticas, si sumas puntos escalas posiciones y si no los sumas, las bajas. El Real Unión, con estos resultados, sigue bajando.

Lucha por la permanencia

Así las cosas, y a falta de diez jornadas para que finalice la competición, los de Irun se han metido claramente en la pelea por eludir el descenso. El objetivo de esta campaña se ha definido y es luchar por la permanencia en Segunda B. O lo que es lo mismo, otra temporada sin alegrías en el Stadium Gal.

El Real Unión tiene 31 puntos y ocupa la decimocuarta posición. Por detrás tiene al Tudelano, también con 31, y después ya empieza la quema. En el puesto de promoción de descenso está el Gernika y en el de descenso directo el Izarra, los dos con 28 puntos. O lo que es lo mismo, los dos están a solo tres del conjunto bidasotarra.

El fútbol siempre da revancha, opción de solucionar los errores cometidos en solo siete días, y los unionistas van a tener su opción el domingo en el Stadium Gal. Otros tres puntos se van a poner en juego, aunque más que una opción de revancha es una obligación. El equipo que visitará Irun es el Izarra y no vale nada que no sea ganar.

Un triunfo aliviaría el dolor, dejaría a seis puntos al equipo que marca los puestos de descenso. Pero es que un empate aumentaría la tensión y una derrota provocaría escalofríos. Alguno pensará que la presión es grande, pero esto es el deporte profesional. Hay que saber jugar y, sobre todo, ganar este tipo de partidos.

Doce puntos más

En las cinco últimas temporadas, la permanencia ha exigido una media de 43,6 puntos. El año pasado estuvo barata, con 39 fue suficiente, pero hace dos hicieron falta 47 y hace cuatro 48. Agarrándonos a la cifra media, el Real Unión necesita sumar doce puntos más. Toca apretar.