El Real Unión se puso su mejor traje para estar a la altura del poderoso Andorra

La tensión clasificatoria es tal que un empate en casa no termina de ser un buen resultado si lo único que se miran son los números. Teniendo en cuenta que el rival del viernes era un Andorra fortísimo que, en palabras postpartido de Albert Carbó, «tiene una plantilla hecha a dedo con jugadores diferenciales» y que los irundarras jugaron a gran nivel, el punto logrado tiene mejor pinta.

El equipo del Principado, vestido de rojo, salió con un agresivo 3-3-4 «que ya usó en el segundo tiempo contra el Amorebieta y le fue muy bien», señaló Carbó. «En cuanto hemos visto la alineación hemos concienciado a los jugadores de lo que iban a tener enfrente», apuntó el técnico catalán del Real Unión. Pese a ello, a los txuribeltz les tomó diez minutos ajustarse a la agresiva propuesta rival.

A partir de ahí «hemos defendido bien. Hemos sufrido porque el talento de ellos es enorme, pero han sido tiros lejanos bloqueados, James no ha tenido que intervenir en exceso. Con balón hemos tenido que ser más directos, con James interpretando bien los espacios de los jugadores que teníamos arriba», igual que los medios centros, que encontraron vías llenas de peligro en diagonales y balones profundos. Faltó el gol, sí, «Hemos salido a ganar. Hemos generado ocasiones, pero no las hemos conseguido marcar. Pero ésta es la línea, el Real Unión que queremos ver en lo que queda de liga», aseguró Carbó.

Los diez primeros minutos y los diez últimos fueron los que el Andorra dominó más. El Real Unión sólo pudo hacer dos cambios y el Andorra sacó al campo «otros cinco jugadores diferenciales» durante el segundo tiempo. «En ese tramo final hemos tirado de corazón y de las fuerza que nos daba una afición que ha estado 90 minutos apoyando».

A por la recta final

No se queja Carbó del tamaño del grupo con el que trabaja. «Lo dije al cierre del mercado invernal. Me encanta esta plantilla, me encanta cómo está estructurada. Es corta, pero confío en cada jugador que está en ella. Hasta los menos habituales están dando un nivel excepcional cuando juegan». Espera recuperar gente para el tramo final de campeonato, pero de momento Asier Benito se tuvo que retirar el viernes en el minuto 26 tras recibir un golpe, aunque es pronto aún para saber si tendrá que reposar o estará disponible para jugar en Ponferrada el domingo próximo.

Incluyendo ése, de nuevo contra otro equipo top, al Real Unión le quedán «ocho partidos que serán un desafío», valoró James Wright, que pasó por la sala de prensa tras el partido por la presencia en Gal de un medio inglés. El portero cedido por el Aston Villa destacó que «estamos en muy buena línea, concediendo pocos goles, jugando bien. Si a eso añadimos convertir alguna de las ocasiones que tenemos, va a ser perfecto, vamos a ir muy bien en este tramo final de la liga».