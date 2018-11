El Real Unión no puede esperar más para volver a ganar en liga Eizmendi en el partido de la semana pasada contra el Barakaldo. / F. PORTU Los irundarras visitan esta tarde al Langreo (17.00 horas) | BORJA OLAZABAL IRUN. Domingo, 25 noviembre 2018, 00:26

El Real Unión está en una situación comprometida. Los resultados no están acompañando al equipo. Las lesiones están lastrando la moral de los jugadores. Parece que todo está en contra del grupo que entrena Juan Domínguez. Además, no sumar puntos conlleva perder semana a semana puestos en la clasificación y acercarse en demasía a la zona peligrosa de la tabla. No hay más que echar un vistazo a la clasificación para comprobar lo señalado; el Real Unión ha iniciado esta decimocuarta jornada del grupo segundo de la Segunda B en decimocuarta posición con trece puntos, a solo dos del puesto de promoción de descenso y a tres del descenso directo a ercera.

Con este panorama afronta el conjunto irundarra el duelo de esta tarde, a partir de las cinco, en el Nuevo Ganzabal, el campo de fútbol en el que juega el Langreo. Un campo de hierba artificial, pero de buenas dimensiones.

El conjunto asturiano, a pesar de ser un recién ascendido, ocupa una cómoda décima posición con dieciocho puntos, lo que permitirá a sus jugadores afrontar el duelo de hoy sin ningún tipo de presión. Esto, sumado a la buena dinámica que les ha llevado a ganar tres de los cinco últimos encuentros, les convierte en un rival peligroso.

Lo que está pasando en el campeonato liguero no ayuda a los hombres entrenados por Juan Domínguez, pero el último encuentro disputado por los unionistas fue el del miércoles en Tabira, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Federación. Los de Irun ganaron 0-2 y esa victoria les ha dado moral.

El conjunto txuribeltz ha visto que es capaz de conseguir victorias, de hacerlo fuera de casa, de dejar la portería a cero, y a eso se tiene que agarrar para afrontar el duelo de esta tarde. El Real Unión tiene que salir a por la victoria en Langreo porque no vale otra cosa. Ha llegado un punto en el que cada partido sin ganar se convierte en una losa más pesada y difícil de levantar.

Romper la racha

Los unionistas, en trece partidos, solo han conseguido dos victorias. Son de los peores equipos de la categoría en ese apartado. A estos malos números hay que sumar la mala racha que arrastra el equipo, que acumula seis jornadas sin conseguir la victoria.

El último triunfo unionista llegó en el derbi contra el Sanse del Stadium Gal de hace mes y medio. Ha pasado demasiado tiempo desde entonces y el Real Unión necesita romper esta mala racha a la voz de ya. Y es que no hay otra manera de escapar de la zona peligrosa de la clasificación. Ganar y sumar de tres en tres. Lo contrario sería seguir condenando la temporada a conseguir la permanencia.

Para el encuentro de hoy Juan Domínguez no podrá contar con Mario Capelete, lesionado de gravedad la semana pasada, mientras que Etxabeguren es duda.