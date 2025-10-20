Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

El Real Unión ya piensa en el duelo de este sábado (19.00) en Areitio ante el Eibar B

E. P.

IRUN.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37

Tarde aciaga para el Real Unión la del pasado sábado ante el Sestao. El encuentro correspondiente a la séptima jornada comenzó a torcerse con una mala cesión de Aimar Labaka pero destacó, en la faceta negativa, por la falta de ocasiones generadas por los txuribeltz, que no tiraron a puerta. «Nos ha llegado la derrota y estamos disgustados», declaró Ramsés Gil al término del choque ante los vizcaínos.

Tras encajar la primera derrota del curso, el técnico segoviano explicó que «cuando no te salen las cosas te vas a casa frustrado. Es puro fútbol y la vida misma. Me duele mucho porque ves a los chicos con cara de desilusión». El preparador unionista trató al descanso de mejorar las prestaciones de los suyos «modificando el dibujo para intentar aprovechar mejor los espacios que nos podía dejar el Sestao con ese bloque medio. La realidad es que no hemos estado brillantes ni con la fluidez que hemos tenido otros días». El próximo encuentro del Real Unión será el sábado (19.00) en Areitio ante el Eibar B.

