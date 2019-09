El Real Unión perdió 2-1 en su visita de Copa Federación a la Cultural de Durango E.P. IRUN. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:23

El Real Unión perdió 2-1 ante la Cultural de Durango en la segunda jornada de la Copa Federación disputada en tierras vizcaínas y se complica la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, la nacional.

Los irundarras superaron en el primer enfrentamiento al Urduliz por 6-0 pero ahora no dependen de sí mismos puesto que el triangular acabará con el partido entre Urduliz y Cultural. Si los de Durango consiguen el empate o la victoria el próximo miércoles, el Real Unión quedará eliminado. En el caso de que sea el Urduliz el que se haga con los tres puntos, se produciría un triple empate en el que entrarían en juego los penaltis que se han lanzado al término de cada uno de los encuentros.

Igual que en la primera jornada, Iturralde apostó en Durango por una alineación casi completamente distinta a la utilizada en liga. Del encuentro ante la Cultural Leonesa disputado el pasado domingo solo repitieron en el once Estrada y Sola. El marcador no se movió hasta la segunda mitad. En seis minutos, en el 67 y el 73, los unionistas encajaron los dos tantos del choque. Eneko Eizmendi redujo distancias en el 81 pero no llegó el tanto del empate.

El domingo, en Salamanca

Tras este partido copero, el Real Unión entrena hoy y mañana con la vista puesta en el duelo que deberá disputar el domingo en Salamanca ante uno de los dos equipos que ha empezado la liga con pleno de victorias. El choque se disputará en el Helmántico a partir de las 19.00 horas.