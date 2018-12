El Real Unión necesita una victoria antes del parón navideño Orbegozo en el partido ante el Sporting B. / LUSA Los irundarras reciben esta tarde al Bilbao Athletic en el Stadium Gal (16.30) B. O. IRUN. Sábado, 22 diciembre 2018, 01:23

Ha llegado el último partido del año para el Real Unión, el que le enfrentará esta tarde a partir de las 16.30 horas en el Stadium Gal al Bilbao Athletic. Los irundarras no están teniendo una buena temporada y necesitan como regalo previo a la Navidad el triunfo. Necesitan los tres puntos que se van a poner en juego porque la clasificación aprieta y un nuevo traspiés podría dejar a los de Irun a las puertas de los puestos de descenso.

Y es que tras la derrota de hace una semana en casa del Vitoria, los unionistas han llegado a esta penúltima jornada de la primera vuelta en la decimocuarta posición, con solo dieciocho puntos. La Cultural de Durango, que ocupa el puesto de promoción de descenso, tiene quince, solo tres menos, y el Vitoria, que marca el descenso directo, ha sumado catorce, cuatro menos.

No ganar dejaría una sensación muy amarga de cara al parón, aunque bien es cierto que los unionistas tendrán que hacer muy bien las cosas para superar a un Bilbao Athletic que es octavo con veinticinco puntos y aspira a colocarse cerca de los puestos de play-off.

«Mantenemos la ilusión»

No está siendo un año fácil para Juan Domínguez, que está debutando en los banquillos. Aun así, en la rueda de prensa previa al choque que ofreció ayer, volvió a contar que «los jugadores han trabajado bien y estamos con ganas de resarcirnos. Queremos acabar el año con una sonrisa. No les puedo reprochar nada a los jugadores y estoy muy satisfecho con su actitud, pero me da pena que el trabajo no tenga su premio. Es frustrante no encontrar la recompensa, pero mantenemos la ilusión y estoy convencido de que podemos ganar este partido».

El técnico también añadió que «por lo que estamos haciendo tengo la sensación de que vamos a poder sacar los tres puntos. Si nos vamos al parón con una victoria va a ser todo mucho más fácil, aunque tenemos que tener en cuenta que nos vamos a enfrentar a un rival complicado que tiene jugadores desequilibrantes».