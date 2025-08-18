Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

El Real Unión jugará un amistoso mañana en casa contra el Leioa a las 19.00

Iñigo Morondo

IRUN.

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:05

El Real Unión anunció ayer un nuevo partido amistoso para esta pretemporada que se disputará mañana a las 19.00 horas en el Stadium Gal con el Leioa como rival. El cuadro vizcaíno jugará esta temporada la liga de Tercera RFEF en el grupo vasco.

El amistoso llega tras la eliminación del equipo txuribeltz en la Copa Federación, cuya segunda fecha hubiera ocupado precisamente este hueco del calendario. Para este partido, el Real Unión ha anunciado que se habilitará únicamente la tribuna principal y que la entrada para acceder al campo será libre y gratuita

A la espera de Katsukunya

En el anterior partido amistoso disputado por los irundarras el resultado fue de 3-3 contra el Barakaldo con goles de Tellechea, Laken Torres y Palenzuela.

En ese encuentro se produjo el estreno de Thierry Katsunkunya, central galés de 19 años que juega en las inferiores del Aston Villa, con quien acaba de renovar contrato, y es internacional sub 21. Ambos clubes han acordado la cesión del futbolista para que juegue en el Stadium Gal la próxima campaña, «pero la realidad es que los trámites con jugadores extracomunitarios se han complicado mucho este año», explica el presidente txuribeltz Igor Emery. «Ahora mismo somos optimistas, pero como no depende lo que podemos hacer nosotros sino de las diferentes administraciones, conviene ser cautelosos mientras no tengamos todos los papeles necesarios en nuestro poder». Con la expectativa de que toda la tramitación se complete a tiempo para la inscripción «el jugador lleva unos días aquí para ir integrándose en la plantilla».

