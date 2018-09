El Real Unión intentará recuperar en Urritxe lo que dejó escapar en Gal Capelete en Gal. / F. PORTU Los irundarras visitan esta tarde al Amorebieta a partir de las seis BORJA OLAZABAL IRUN. Domingo, 2 septiembre 2018, 00:07

No estamos todavía en época de necesidades. La temporada no ha hecho más que empezar y los puntos irán llegando (si es que el equipo hace lo que tiene que hacer en cada partido), pero para esta segunda jornada, el objetivo debe ser claro. Si en el partido inaugural, en casa y ante un recién ascendido, dejaste escapar dos puntos, para la segunda jornada toca recuperar lo no conseguido la semana anterior.

El Real Unión luchará por ese cometido esta tarde a partir de las seis contra el Amorebieta en Urritxe. En el grupo segundo no es fácil ganar a domicilio, pero si los unionistas quieren asomarse por la zona media alta de la clasificación, no pueden renunciar a cazar puntos en cualquier campo y ante cualquier rival.

Juan Domínguez ha insistido desde su llegada en que es muy importante en esta categoría adecuarse a los rivales y a los terrenos de juego, así que será interesante comprobar el plan que tiene el técnico para el encuentro de esta tarde.

Uno de los peligros, al margen de la calidad y disposición del rival, serán las ganas de agradar del conjunto local, que tras perder en la primera jornada en Calahorra, querrá compensar el primer traspiés con una victoria en el estreno ante sus aficionados. Con el 2-0 de ese partido, los vizcaínos son colistas.

Cinco exunionistas

El encuentro de hoy tendrá una curiosidad, y es que cinco ex del Real Unión visten la camiseta del Amorebieta. Con el conjunto azulón juega el irundarra Jon Tena, pero también Mikel Martins, que ha fichado este año, Josu Ibarbia, Iker Seguín y Aritz Mujika.