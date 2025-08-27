El Real Unión incorpora al extremo hernaniarra Manex Iradi

I. M. IRUN. Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:49 Comenta Compartir

El Real Unión anunció ayer por la tarde la incorporación de un nuevo jugador a la plantilla de esta temporada. Se trata de Manex Iradi, nacido en Hernani hace 27 años y que juega de extremo. Es un jugador de velocidad, regate y verticalidad que llega a Irun después de haber sido una pieza importante en el Arenas de Getxo que la pasada campaña consiguió el ascenso a 1ª RFEF.

Además, el club está a la espera de poder cerrar la cesión del joven central galés del Aston Villa Thierry Katsunkunya, que se encuentra completando los últimos trámites burocráticos para que el club pueda formalizar su inscripción.