El Real Unión no frena su caída y sigue acercándose al peligro Acumulan seis jornadas sin ganar y están a solo dos puntos del puesto de promoción de descenso a Tercera Los unionistas perdieron 1-2 en el Stadium Gal contra el Barakaldo BORJA OLAZABAL IRUN. Martes, 20 noviembre 2018, 00:27

No hay manera. El Real Unión sigue acumulando partidos sin ganar y acercándose a la zona peligrosa de la clasificación. El equipo no está consiguiendo reaccionar y la temporada va, de nuevo, camino de ser para olvidar. Parece el sino de los unionistas en las últimas campañas. No hay forma de cambiarlo. En el último partido liguero, la mala dinámica continuó. Llegó una nueva derrota, 1-2 ante el Barakaldo en Gal.

Caer contra un equipo que ocupa la segunda posición en la tabla es algo que puede pasar, el problema es que los irundarras ya llevan seis jornadas sin ganar. Su última victoria fue la del pasado 7 de octubre en el Stadium Gal contra el Sanse. Desde entonces ha pasado más de un mes. Seis partidos con dos derrotas y cuatro empates.

El último traspiés, el mencionado contra el conjunto fabril. Antes, los de Irun habían perdido también contra el Racing de Santander y empatado contra la Cultural de Durango, el Izarra, el Arenas de Getxo y el Mirandés.

Haber sumado solo cuatro puntos de los últimos dieciocho que se han puesto en juego, dejan al Real Unión en una situación complicada. A estas alturas de la campaña, ya han transcurrido trece jornadas, mirar hacia los puestos de play-off roza lo absurdo, ya que están a diez puntos. Los unionistas se están dejando mucho botín por el camino y lo que empieza a preocupar es la cercanía con la zona peligrosa.

A tres del descenso

El Real Unión ocupa la decimocuarta posición con trece puntos. Sale a solo uno por jornada. Así no se va a ningún lado. Por detrás está la Gimnástica de Torrelavega, también con trece, y dos puestos más abajo aparece el Tudelano, con once. Los navarros, que solo tienen dos puntos menos que los de Irun, ocupan el puesto de promoción de descenso.

Y no solo esta posición está cerca. El Vitoria, que marca los puestos de descenso directo a Tercera, tiene diez puntos, solo tres menos que los unionistas. Es decir, el Real Unión solo tiene un partido de margen con el infierno. Queda mucha temporada por delante y todavía pueden pasar muchas cosas, pero no hay duda de que si los txuribeltz no reaccionan cuanto antes, no van a poder aspirar a nada más que no sea evitar los puestos de descenso.

En la próxima jornada los de Irun visitarán al Langreo, que es décimo.

Capelete se rompe el cruzado

Mario Capelete acabó lesionado el partido del sábado contra el Barakaldo. El irundarra tuvo que aguantar sobre el campo porque no quedaban cambios, pero sus molestias en la rodilla preocupaban. Ayer se le hicieron las pertinentes pruebas físicas y se confirmaron los peores presagios: Rotura del cruzado anterior de la rodilla derecha y entre seis y siete meses de baja. Un palo.