Javier Soroeta, nuevo fichaje.

Irun

El Real Unión ficha al delantero Javier Soroeta para las próximas dos temporadas

El club ha anunciado también la creación de una grada de animación que será dinamizada por South Side Taldea

B. H.

irun.

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49

Francisco Javier Soroeta Rodríguez ya es jugador del Real Unión después del acuerdo alcanzado entre ambas partes. El nuevo delantero txuribeltz, donostiarra de 20 años, se ha formado en la cantera de la Real Sociedad. La temporada anterior disputó la Segunda Federación con la Real Sociedad C, jugando 17 partidos y marcando 3 goles. Además, entrenó en dinámica del segundo equipo llegando a debutar. Anteriormente jugó en el Antiguoko y en el Pasaia KE.

El Real Unión incorpora así «a un delantero centro puro. Joven, rápido, con una capacidad enorme de desmarque y una buena definición». Desde el club destacan también «su inteligencia táctica dentro del área y su olfato goleador».

Asimismo, el Real Unión ha anunciado la creación de una grada de animación que llevará el nombre '1902 Hego Harmaila' y será dinamizada por South Side Taldea, situada precisamente en ese fondo del estadio. El proyecto, impulsado por el grupo de aficionados que ya venía animando en los partidos, busca dar continuidad a su labor con el respaldo del club. Será requisito indispensable tener 15 años para poder participar de ella durante los partidos. El acceso se efectuará por la entrada de Preferencia. La propia grada va a ser dedicada exclusivamente a la animación de pie.

Entre los objetivos del grupo están mantener el uso prioritario del euskera en cánticos y actividades, incorporar más apoyo al equipo femenino y conservar la animación con bombo, voz y canciones propias.

