El Real Unión continúa sin conocer la victoria tras caer ante Osasuna B Mikel Azkoiti en el encuentro de pretemporada disputado ante el Lagun Onak en Gal / F. PORTU Los irundarras ocupan la decimoctava posición después de cinco partidos | Mikel Azkoiti, que salió de inicio ante Osasuna B, no participaba en liga desde el final de la temporada 2017/18 E.P. IRUN. Martes, 24 septiembre 2019, 00:18

Pesadilla en Tajonar. Podría ser el título de una película adolescente de terror mala pero fue la realidad que le tocó vivir al Real Unión el pasado sábado en su visita a Osasuna B. Cuatro tantos encajados en poco más de cuarenta y cinco minutos dejaron el partido visto para sentencia y a los irundarras con poco que hacer el resto del encuentro.

La reacción del equipo tras el 4-0 fue una de las pocas notas positivas del choque. La principal, la participación de Mikel Azkoiti en liga, que no se producía desde el 5 de mayo del 2018. Aquel día el conjunto txuribeltz se enfrentó al Sporting B en la jornada número treinta y siete con resultado de empate a uno. El azkoitiarra fue sustituido en el minuto 47 por Aimar Sagastibeltza.

Después llegó la rotura del cruzado en pretemporada y el posterior problema con la ficha federativa que le impidió tener minutos a final de año. «Han pasado muchos meses desde aquel partido y tenía muchas ganas. Quizás no estuve muy acertado en los goles que encajamos pero me siento bien físicamente», reconoce el defensor sobre el choque del sábado. «Me encuentro competitivo desde abril pero el no poder tramitar la licencia me impidió jugar».

Sobre el duelo ante el filial rojillo, cuenta que «entramos bastante bien al partido pero encajamos el 1-0 en el primer centro al área y después otros dos a balón parado. No es que nosotros hiciésemos mucho pero metieron todo lo que tuvieron. No estuvimos demasiado acertados atrás y lo pagamos caro».

El Real Union ocupa la decimoctava posición al término de la quinta jornada y es uno de los cuatro equipos junto con Burgos, Arenas -el rival de esta semana- y Leioa que todavía no ha sumado ninguna victoria. «Cuando empieza una nueva temporada lo haces con toda la ilusión del mundo pero no se ha dado el arranque que esperábamos. Tenemos cierta preocupación pero esto acaba de empezar y hay que seguir trabajando», explica el zaguero.

«Es el comienzo»

A pesar de que los resultados no habían sido los esperados, el cuadro unionista se había mostrado competitivo ante Calahorra, Cultural, Salamanca y Tudelano antes del borrón ante el segundo equipo de Osasuna. Todos ellos «han sido partidos igualados» según Azkoiti. «Se han decidido por detalles».

El defensor reconoce cierta inquietud tras el discreto comienzo de campeonato pero apunta que «todavía es muy pronto y tenemos que seguir insistiendo». En ese sentido, el choque ante el Arenas del sábado (16.00) se presenta como una nueva oportunidad para «recuperar sensaciones y sumar la primera victoria. Al final lo que valen son los puntos».