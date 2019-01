El Real Unión comienza el mes de enero visitando al Tudelano Juan Domínguez y Joseba Agirre durante un entrenamiento en Gal. / F. DE LA HERA Los irundarras se miden hoy al conjunto navarro (12.30 horas) | Juan Domínguez considera que «las vacaciones nos han venido fenomenal para cargar las pilas» BORJA OLAZABAL IRUN. Sábado, 5 enero 2019, 01:19

El Real Unión comienza el año con un horario poco habitual como lo es jugar este mediodía a las 12.30 horas en el Ciudad de Tudela ante el Tudelano. Pero dejando esta particularidad al margen, lo único que importa de cara al duelo de hoy, ante un equipo que está en puestos de descenso, es conseguir los tres puntos que se van a poner en juego. Y el triunfo no solo sería importante por lo que pueda repercutir en la tabla clasificatoria, también porque los unionistas no se pueden permitir, en lo anímico, otro tropiezo ante un equipo de la parte baja de la tabla.

Los txuribeltz, que son decimoterceros con veintiún puntos, se asomarían a la zona media de la clasificación de sumar los tres que se van a poner en juego y conseguirían nueve de renta sobre el Tudelano, que a día de hoy es tercero por la cola.

Juan Domínguez, que volvió a hablar ante los medios ayer en la sala de prensa del Stadium Gal para comentar el partido contra los de Tudelano, no escondió que «estas mini vacaciones navideñas nos han venido fenomenal para limpiar la mente y cargar las pilas. La semana de trabajo ha sido muy buena y estamos con ilusión de que llegue el partido y poder sumar los tres puntos».

Del tipo de encuentro que espera contó que «en esa zona de Navarra suele hacer mucho viento y todo el que ha jugado al fútbol sabe que eso es lo peor para poder controlar un partido. Si hace viento, va a condicionar el choque y puede ser desagradable, pero nosotros no tenemos que penar ahora en eso. Vamos a jugar contra un buen equipo que no está atravesando un buen momento y que está en la zona baja, lo que le hace más peligroso. Va a ser un partido duro porque ellos están en una situación de emergencia y nos van a apretar mucho».

El de hoy será el primero de los seis partidos que deberán afrontar los de Irun este mes. «Como se suele decir, nos viene ahora la cuesta de enero. Se nos ha juntado todo, partidos importantes de liga y la Copa Federación y queremos que las cosas nos salgan bien durante todo el mes. Aunque lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en el Tudelano».

Mirando el mercado

Con fichas libres y el mercado de fichajes abierto, Juan Domínguez reconoció que «Eneko Romo está trabajando para buscar algún refuerzo, aunque sabemos que estas fechas no son las mejores. Como siempre he dicho, estoy muy contento con la plantilla que tengo, aunque si viene algo, bienvenido será. Lo que no quiero es fichar por fichar».