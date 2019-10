El Real Unión coge aire tras sumar su segunda victoria consecutiva Asier Etxaburu es felicitado por sus compañeros tras la consecución del 2-0. / F. DE LA HERA El triunfo ante el Valladolid Promesas saca a los irundarras del descenso | Tras el 2-0, los pucelanos recortaron distancias en el tiempo añadido y tuvieron una ocasión para poner las tablas E. P. IRUN. Martes, 15 octubre 2019, 00:28

Pocos hubiesen apostado que el Real Unión iba a conseguir siete de los próximos nueve puntos en juego tras el borrón de Tajonar ante Osasuna B. El siguiente choque en casa ante el Arenas tampoco dejó muy buenas sensaciones, pero el equipo reaccionó en su visita a Urritxe con una goleada que supuso la primera victoria. El pasado sábado, ante el Valladolid Promesas, los de Alberto Iturralde repitieron triunfo derrotando a un conjunto que demostró -especialmente en la primera mitad- el motivo por el que se encuentra en la parte alta de la tabla.

El botín de puntos cosechado en las últimas jornadas ha sacado al cuadro txuribeltz de los puestos de descenso. Los irundarras ocupan la decimocuarta posición con nueve puntos, dos más que un Guijuelo que está situado en el puesto de play-out. Los mismos tiene el Izarra, el primer equipo que descendería.

Solamente han transcurrido ocho jornadas y las distancias entre unos y otros todavía no son muy grandes. El fin de semana ha vuelto a constatar que no hay rival pequeño y que hay que luchar cada punto independientemente del contrario. Para muestra el choque del líder Athletic en Lezama, que fue perdiendo por 0-2 ante un Amorebieta que venía del 1-4 ante el Real Unión y que tuvo ocasiones claras para aumentar esa renta. Finalmente el encuentro acabó en empate a tres.

«Optimismo y tranquilidad»

La victoria ante el Valladolid Promesas confirma que los irundarras están «en el buen camino», según Alberto Iturralde. «A principio de temporada vimos que nuestros esfuerzos no se estaban correspondiendo con los resultados pero ahora hemos cambiado la inercia».

Sobre el triunfo ante los pucelanos, el técnico reconoce que «pasamos momentos de dificultad pero tuvimos la capacidad de sacar el partido adelante. Sumamos tres puntos más que nos sacan de las posiciones de descenso y nos hacen mirar la clasificación con un poco más de optimismo y tranquilidad».

El tempranero tanto de Galán «favoreció nuestras intenciones. Éramos conscientes de que nos enfrentábamos a un rival de una gran calidad técnica con un gran dinamismo y que venía de ganar al Sanse».

El de Astigarraga admite que, «sobre todo en la primera parte, pasamos momento de apuro. En la segunda tuvimos un mayor control, exceptuando lo que pasó tras el 2-0, que fue poco tiempo pero pudo ser determinante».

Tras la vaselina de Etxaburu que supuso el 2-0, los visitantes recortaron distancias en el añadido y gozaron de una ocasión para poner las tablas. «Quizás nos metimos excesivamente atrás y les dimos un margen que nos pudo costar un disgusto».

El triunfo ha cambiado el panorama de los txuribeltz, pero Iturralde no esconde que «todavía nos falta por mejorar. El otro día concedimos alguna ocasión más de las que a mí me gustarían y no fuimos capaces de acabar con la portería a cero. Ahí tenemos que incidir más».

En las últimas dos jornadas han irrumpido en el once jugadores como Recio, Azkoiti o Etxaburu, que habían tenido poco protagonismo en los primeros choques. «Creo que la plantilla es muchísimo más que once titulares, es amplia, competitiva, y todavía tenemos que recuperar a los lesionados. También entendemos que Kata, cuando vuelva de la selección, irá aportando poco a poco cada vez más al equipo». El ecuatoguineano disputó 89 minutos en el amistoso ante Togo (1-1) celebrado en Marsella. Se incorpora hoy a los entrenamientos».